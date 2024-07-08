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台股閃見24,000點再寫新高 台積電單日市值大增1兆元

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
台股今天在護國神山台積電（2330）的猛攻連袂創續創歷史新高。中央社
台股今天在護國神山台積電（2330）的猛攻連袂創續創歷史新高。中央社

台股今天在護國神山台積電（2330）的猛攻連袂創續創歷史新高，台積電在接近午盤時大漲45元，攻抵1,050元，帶動台股站上2萬4,000點整數關卡，寫下從2萬3,000點至2萬4,000點只花4個交易日就完成攻千點記錄，法人看好，在台積電法說會前，台股有機會再向上挑戰2萬5,000點大關。

台股今在權值三王台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）的力挺下，續寫歷史新高，11點44分更大漲達440點，直接攻上兩萬四的亮眼表現。總計大盤自本月站上兩萬三千點後，僅花四個交易日，就上漲達千點，攻上兩萬四。

台積電是今天台股攻上兩萬四的大功臣，在台積電每漲五元，台股就可上漲約40元的帶動下，今天光是台積電大漲45元即貢獻台股約350點，再加上鴻海與聯發科的小小助攻，使得大盤在午盤時出現上漲400點以上的超強攻勢，兩萬四千點也快速現身。

台積電上周收在1,005元，市值才剛上26兆元，今盤中大漲45元，市值單日大增1.16兆元，達27.2兆元，創下單一個股單日市值大增1兆元的新記錄。隨台積電目前每漲一檔為5元，未來要寫單日增兆元的狀況有望成常態。

台股本周將進入科技大廠法說會熱季，周四將先由蘋概股指標大立光（3008）登場，下周四由台積電擔綱。由於兩檔蘋概股上季業績市場預期表現亮眼，且對未來展望樂觀，預料台股短線還會有法說行情助攻，可望持續挑戰新高，朝兩萬五整數關卡邁進。

台積電 台股

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