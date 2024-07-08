金寶押寶伺服器有成 股價拉第三根漲停、續寫近年新高

老牌電子大廠金寶（2312）近日斬獲伺服器新客戶，帶動整體走勢狂飆，繼上週連續2個交易日漲停後，8日開盤再度以23.8元的高價跳空漲停，而光是早盤的交易量就已破萬張，引發市場關注。針對伺服器產品的近況，總經理陳威昌近日受訪時也坦言，目前旗下伺服器產品線，除原有的泰國之外，確實在墨西哥地區也接到了一個全新的客戶。

陳威昌指出，目前團隊已依照該客戶的需求在墨西哥生產，目前產品仍在試產階段，不過出來的產品良率都很高、客戶很放心，整體的反應也都非常好，因此未來也開始逐步提升產能。而伺服器產品是我們佈局蠻久的一個部分，之前主要都是在泰國廠區深耕，未來則將會新增在墨西哥地區提供在地生產、在地出貨。

至於旗下生產的伺服器類別為何？陳威昌透露，目前泰國廠區、墨西哥廠區所生產的伺服器種類，依照客戶所需而有所不同，其中在墨西哥為L2，至於在泰國的則是L12、L10，不過自己期盼未來在墨西哥客戶的信任度持續提升之下，未來墨西哥地區也能開始往L6等更多方向前進，因為生產的類別越多，帶來的毛利表現就越好。