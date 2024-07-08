快訊

別等油箱空了才加油！保護愛車 中油曝三NG行為：濕氣重地區注意

新青安房貸幫到誰？李同榮：三種人受益 年輕人深受其害

性騷鄭凱云和解內幕曝光！TVBS提1交換條件 保住「金雞母」江坤俊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金寶押寶伺服器有成 股價拉第三根漲停、續寫近年新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）近日斬獲伺服器新客戶，帶動整體走勢狂飆，繼上週連續2個交易日漲停後，8日開盤再度以23.8元的高價跳空漲停，而光是早盤的交易量就已破萬張，引發市場關注。針對伺服器產品的近況，總經理陳威昌近日受訪時也坦言，目前旗下伺服器產品線，除原有的泰國之外，確實在墨西哥地區也接到了一個全新的客戶。

陳威昌指出，目前團隊已依照該客戶的需求在墨西哥生產，目前產品仍在試產階段，不過出來的產品良率都很高、客戶很放心，整體的反應也都非常好，因此未來也開始逐步提升產能。而伺服器產品是我們佈局蠻久的一個部分，之前主要都是在泰國廠區深耕，未來則將會新增在墨西哥地區提供在地生產、在地出貨。

至於旗下生產的伺服器類別為何？陳威昌透露，目前泰國廠區、墨西哥廠區所生產的伺服器種類，依照客戶所需而有所不同，其中在墨西哥為L2，至於在泰國的則是L12、L10，不過自己期盼未來在墨西哥客戶的信任度持續提升之下，未來墨西哥地區也能開始往L6等更多方向前進，因為生產的類別越多，帶來的毛利表現就越好。

陳威昌表示，原先團隊是將伺服器產品類別掛在儲存設備產品類別中，主要是因為其目前貢獻還不大，但隨著逐步發展擴大之後，未來也考慮將其獨立拿出來作爲一個全新的產品類別。展望未來伺服器市場的發展，陳威昌則直言，「這是全球的一大趨勢，我們絕對會全力以赴，絕不落後。」對此，金寶8日早盤也續寫上周的強勁走勢，以漲停價跳空開出、也再度引發市場的持續關注。

金寶。記者吳康瑋／攝影
金寶。記者吳康瑋／攝影

延伸閱讀

環太軍演重視人道救援 日本墨西哥大型艦艇亮相

影╱跳傘降落傘打不開！墨西哥軍校生墜地慘死 恐怖瞬間全都錄

颶風貝羅襲擊牙買加 撲向開曼群島和墨西哥

國泰金（2882）、開發金（2883）沖天填息啦！ 達人：它還一度漲停難得奇景

相關新聞

股市「逢高出脫」是小白到大戶都遵循的原則…但何謂高點？ 專家：萬點已成為常態

投資股票逢高出脫，這是我們一貫的認知，從小白新手到股海大戶都遵循這個原則，但這套邏輯似乎已經不太管用了...

台積電（2330）、市值型ETF股民「睏霸數錢」！ 專家：中小型股的股民都沒感覺

大盤漲350點，370家上漲，540家下跌。

群益投信：第3季股、債契機兼具「STAR」配置策略掌握行情

時序來到第3季，從經濟面來看，基於全球供需兩端強韌，庫存尚待回補動能出現，經濟軟著陸可期，加上企業營運可望逐季好轉，貨幣...

2張電影票費用購買1股輝達的 CFD 群益槓桿交易商推出限時活動

過去一年美國股市漲勢不斷，道瓊工業指數首度於5月突破40,000點，6月AI指標股輝達（NVIDIA）更因獲利超出市場預...

台股閃見24,000點再寫新高 台積電單日市值大增1兆元

台股今天在護國神山台積電（2330）的猛攻連袂創續創歷史新高，台積電在接近午盤時大漲45元，攻抵1,050元，帶動台股站...

金寶押寶伺服器有成 股價拉第三根漲停、續寫近年新高

老牌電子大廠金寶（2312）近日斬獲伺服器新客戶，帶動整體走勢狂飆，繼上週連續2個交易日漲停後，8日開盤再度以23.8元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。