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股后大立光收復三千大關 近三個交易日大漲16%

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
股后大立光（3008）8日跳空開高。中央社
股后大立光（3008）8日跳空開高。中央社

股后大立光（3008）8日跳空開高，開盤不久後即攻上3,000元大關，盤中最高衝上3,110元，大漲逾7%，續寫兩年來新高。該股本周四（11日）將舉行法說會。受惠近期外資報告力挺，股價連三個交易大漲，總計上漲達16.4%，法說會前行情表現亮眼。

大立光近三個交易日強漲440元，成為高價股中的強勢指標，近期再度重為蘋概股的領頭羊，隨下半年蘋果新機將正式面市，加上近期受惠拉貨力道帶動營收回升，利多題材吸引市場買盤在法說會前積極布局。

大立光6月營收40.41億元，月增16%，年增49.8%，為五個月來高點，優於預期。大立光表示，因進入新機拉貨潮，7月拉貨將優於6月。累計今年前六月營收222.98億元，年增28.6%。其中，第2季營收109.85億元，季減3.3%，年增34%。

此外，據外資券商在最新出具的個股報告中，看好大立光將在2024年下半年及2025年保持在潛望鏡鏡頭市場的領導先驅，因此給予「優於大盤」評等，目標價由2,950元升至3,200元。

外資維持大立光「優於大盤」評級，兩大因素包括市場份額提升及 iPhone 的潛在增長趨勢。由於智慧型手機規格升級，尤其下半年 iPhone 16系列推出，配備4,800萬像素超廣角攝像頭，大立光有望獲得超過90%的長焦鏡頭訂單，同時在今年下半年及明年在潛望鏡鏡頭市場中，保持強勁的領導地位。

此外，蘋果近期在中國積極促銷、2024下半年推出的蘋果AI 「Apple Intelligence」、以及額外的 iPhone SE4訂單等利多因素，都將讓大立光在2024年下半年的營收表現將超乎平均季度水準。因此，為反映更高的 iPhone 市場份額，外資也將2024-2026年每股稅後純益預測值上調1%至3%，分別約172.7元、180.8元、192.4元。

外資分析師指出，大立光可能將在2024年下半年和2025年帶來「上行驚喜」。智慧型手機今年第2季的零件需求放緩僅是暫時性的，隨終端需求回升、庫存保持健康及7月將開始生產新型號的機型，預期大立光的動能將從此開始回升，後市表現可期。

大立光 營收

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