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台積電勁揚3.9% 台股漲逾410點攻23966點盤中新高

中央社／ 台北8日電
台股今天開低震盪走高。中央社
台股今天開低震盪走高。中央社

台股今天開低震盪走高，台積電獲買單挹注急拉、上漲3.98%，鴻海及大立光表現強勢，航運類股重挫、壓抑傳產族群表現，指數盤中漲410.3點，最高觸及23966.89點，續創盤中新高。

至10時51分左右，台股加權指數達到23966.89點，上漲410.3點，成交金額新台幣3339億元。電子類股指數上漲2.1%，金融類股指數上漲0.6%；代表中小型股的櫃買指數盤中衝上282.23點，創24年來新高，隨後急殺翻黑。

晶圓代工廠台積電預計18日舉辦法人說明會，市場關注人工智慧（AI）相關需求、晶圓代工和先進封裝報價調漲等議題，今天台積電盤中最高達1045元，上漲40元，漲幅3.98%；台積電相關設備及材料類股漲多休息，萬潤下跌超過3%，辛耘挫逾2%。

光學鏡頭廠大立光將於11日召開法人說明會，市場聚焦毛利率走向及新機拉貨進展，今天大立光漲逾7%，最高3110元。鴻海勁揚5%，早盤最高226元。

媒體報導台積電結盟技嘉，加速布局浸沒式液冷散熱技術，導入先進晶圓廠廠區，今天技嘉勁揚逾5%，盤中最高317.5元。其他AI概念股開低走高，廣達漲逾2%，緯創上揚約2%。

台積電 晶圓代工廠

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