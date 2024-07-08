電信三雄接力除息 台灣大挫逾7%陷貼息

電信三雄除息秀陸續登場，但因市場資金轉移，填息之路遇逆風，中華電4日除息後緩步回漲，台灣大今天除息4.3元，早盤股價挫逾7%，暫陷貼息，遠傳預計10日除息，今天股價震盪。

電信三雄除息陸續展開，三家業者今年合計發出新台幣逾600億元，發放總額創5年來新高。

中華電信除息率先在4日登場，預計配發現金股利每股4.758元，刷新近6年新高，除息首日股價失利，目前緩步邁入填息路。

台灣大哥大今天除息4.3元，已連續4年維持每股4.3元水準，先前受到市場資金進駐，股價漲勢凌厲，但今天早盤跌逾7.6%，至103元，暫時陷入貼息狀態。

遠傳將配發現金股利3.25元，已連續5年配發相同水準，將於10日除息，今天股價跌約3%。

電信股因股本大、股價波動小，在市場震盪時具有資金避風港的效果，法人分析，近期市場多空交戰，市場資金轉移快速，導致過去平穩的電信股近期震盪較為明顯。