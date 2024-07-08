台積電法說會行情暖身 盤中衝上新天價、市值跨越26.8兆元

台積電（2330）繼上周站上千元後，8日早盤再度衝上新天價1,035元，上漲30元，漲幅2.99%，台積電預定7月18日法說會，隨著3奈米產能供不應求與漲價議題備受關注，法說會行情已提前暖身。

法人並預期，台積電受惠於匯率有利因素與客戶3奈米需求增加，預期第2季美元營收有望超越預期，至於新台幣營收6月預估仍受到部分季底庫存盤點影響，預估將低於1,850億元，但整體第2季應可達高標或略為優於預期，第3季美元財測並有望挑戰歷史新高。

台積電先前4月已釋出第2季展望，今年第2季美元營收有望逾200億美元，季增上看8%，若以平均值計算則約200億美元，平均值約季增6%。台積電預期今年第2季美元營收為196-204億美元， 匯率假設基礎美元兌新台幣為32.3。

按照台積電提供指引，今年第2季毛利率預計51-53% ，較今年首季53.1%略為減少，第2季營益率預期40-42% ，較今年首季42%持平至小減少。

市場先前6月已傳出，台積電3奈米製程產能能見度已滿到2026年，AI伺服器、高速運算（HPC）應用與高階智慧手機AI化催動半導體含矽量持續增加，蘋果、高通、輝達（NVIDIA）與超微（AMD）等四大廠傳大舉包下台積電（2330）3奈米家族製程產能，並湧現客戶排隊潮，一路排到2026年。

台積電3奈米家族成員包含N3、N3E及N3P，以及N3X、N3A等，既有N3技術持續升級之際，N3E在去年第4季量產瞄準AI加速器、高階智慧手機、資料中心等應用所需。N3P則預定今年下半年量產，後續估將成為2026年行動裝置、消費產品、基地台乃至網通等主流應用；N3X、N3A則是為高速運算、車用客戶等客製化打造。

業界認為，在客戶搶著預訂產能下，台積3奈米家族產能持續吃緊，將成為近二年常態，相關訂單尚未包含英特爾中央處理器（CPU）委外需求。

由於今、明年3奈米家族產能都已被客戶包下，台積電今年規劃相關產能較去年增加三倍仍不夠用，為確保未來兩年生產供貨無虞，公司陸續祭出多項措施來擴充更多產能，先前已於法說會預告，鑒於強勁的需求，公司策略是轉換部分5奈米設備來支援3奈米產能。業界透露，台積電3奈米家族總產能持續拉升，預估月產能有望拉升到12萬片至18萬片。

據悉，台積電3奈米家族主要訂單來源包括蘋果、高通、輝達、超微等四大客戶。蘋果方面，最快9月推出 iPhone 16系列新機，有望是第一支具備AI功能的 iPhone，有助激發果粉新一波換機潮。

台積電一貫不評論單一客戶訊息。不過，法人看好，台積電第2季獲利有望優於預期，並預期2025年資本支出將較2024年增加，不過，法人預期，台積電2025資本支出增加預期不會在7月的法說會上宣布，最快10月法說會或是明年1月法說會才會公布2025年資本支出規畫。