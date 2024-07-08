台股開低震盪力守23,500點 台積電開平盤

台股8日開盤指數為23,550.64點，下跌5.95點。台積電（2330）開平盤1,005元。

群益投顧表示，近期飆漲族群個股不少個股缺乏較強基本面，營運仍持續不佳。股市處歷史高檔，逐強操作應嚴守技術面(短期均線)應對，提防(控管)個別主力色彩偏濃個股，可能趁熱倒貨風險。

操作題材可留意：基期補漲題材股─相對近期輝達股價從高檔回落，(股價基期相對低的)蘋果與特斯拉(一定程度挾AI題材自重)近期接連強彈。基期補漲題材股成為近期強勢區塊。

CoWoS相關是近期市場關注度最高的題材之一，CoWoS 需求翻倍，面板、半導體稼動率回升，市場看好特化廠業績同享紅利。

上周五（5日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,375.87點，上漲67.87點、漲幅0.17%；S&P500指數上漲0.54%；那斯達克指數上漲0.9%；費半指數上漲0.08%。

Meta大漲5.9%觸及歷史新高；Alphabet 和蘋果漲逾2%，創收盤新高。特斯拉周線漲27%，創2023年1月來最佳表現。台積電ADR漲0.8%，再收歷史新高，換算台北交易股價逼近新台幣1,200元關卡，溢價18.9%。

最新公布的美國就業數據放緩，進一步強化聯準會（Fed）最快9月降息的預期心理。美股接下來漲勢，將取決於本周展開的財報季和最新通膨數據。

三大法人上周五集中市場合計買賣超億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超88.4億元，投信賣超55.3億元，自營商（自行買賣）買超8.8億元，自營商（避險）賣超54.7億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.11億元偏空部位，自營商則布局0.66億元偏空部位。選擇權未平倉部分，7月W2週選價平近九檔賣權最大未平倉上升100點至23,200點，買權最大未平倉上升500點至24,000點，最大OI區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤加碼1,634口空單，日盤則加碼2,747口空單，未平倉淨空單增至29,297口；十大特定法人加碼2,207口空單至15,560口