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年輕世代證券開戶激增 父母替孩子存股成新趨勢

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
根據證交所公布最新投資人證券開戶年齡分布，30歲以下開戶人數超過200萬人。中央社
根據證交所公布最新投資人證券開戶年齡分布，30歲以下開戶人數超過200萬人。中央社

民生各項漲價有感，為面對更多的挑戰，重視理財規劃的年輕族群也明顯增加。根據證交所公布最新投資人證券開戶年齡分布，30歲以下開戶人數超過200萬人，集保統計12歲以下兒童開戶人數也多達27萬，顯示新世代理財，開立證券戶存股已是新趨勢，其中也包含為孩子規劃理財的父母族群。

現行各家券商辦理未成年人證券開戶皆為臨櫃作業，部份券商明訂7歲以上子女開戶，需與父母一同前往辦理。根據觀察，常見的開戶困擾像是「擠不出共同時間」、「不清楚需攜帶的文件」、「後續補件麻煩」等情形。元大證券在官網提供完整的未成年人開戶須知，父母能事前列印並準備文件，全台也有148個據點提供服務，若是準備資料的過程有疑問，也可以透過官網直接向客服詢問，盼能盡量減少開戶時常見的困擾。元大證券提醒，開立證券戶會需要開立「交割款帳戶」，也就是交收交易款項的銀行帳戶，若孩子已有常用的銀行存款帳戶，就可以直接綁定元大證券的CMA資金管理帳戶，不必再多開一個交割款帳戶；若是嬰幼兒還沒有銀行帳戶，父母也能在臨櫃開立證券戶時一併申辦。

多數投資人期望能透過投資理財，為自己或子女存下一桶金，做為日後教育、創業、結婚等人生大事的重要支柱。從長期投資的角度來看，持續的參與投資市場便是關鍵。元大證券持續推動定期定額手續費均一價，力挺投資人持續、規律的理財，透過定期定額也有機會降低平均投資成本、分散風險，也不必過度擔心進場的時間點。

元大 定期定額

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