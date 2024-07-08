台股技術指標偏多 法人：AI題材主流股支撐

美股5日收紅，標準普爾500指數、那斯達克指數創新高。法人指出，台股均線與技術指標偏多，加上美國科技股上揚，在人工智慧（AI）題材主流股輪動支撐下，指數仍有往上再創波段新高實力。

美國就業市場持續降溫，引發市場對9月降息預期，道瓊工業指數5日終場上漲67.87點，或0.17%，收在39375.87點。標準普爾500指數上漲30.17點，或0.54%，收在5567.19點。那斯達克指數上漲164.46點，或0.90%，收在18352.76點。費城半導體指數上漲4.588點，或0.08%，收在5656.309點。

台股5日早盤漲逾百點，再寫23628.86點盤中新高，指數明顯受權值股台積電波動影響，呈現上下50點的狹幅整理，終場加權指數上漲34.06點，收在23556.59點，再創收盤新高；週線上漲524.34點。外資及陸資轉為賣超66.74億元，三大法人合計賣超98.49億元。

產業訊息部分，受惠於AI雲端產品拉貨動能增加，鴻海6月自結合併營收新台幣4907.25億元，月減10.8%，年增16.07%，創歷年同期次高。鴻海表示，隨著旺季營運加溫，預估第3季表現將可季增及年增。

進入蘋果iPhone拉貨旺季，光學鏡頭大廠大立光公告6月合併營收約40.41億元，月增15.9%，年增49.8%。大立光預期，7月供貨會比6月進一步成長。