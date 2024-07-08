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台股雙王 本周撐盤要角…法人樂觀大盤短線動能

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股周線由黑翻紅，上周漲2.2%，收23,556點，續寫歷史新高；今年來強漲31.3%，在全球主要股市中，僅次於費城半導體指數的35.4%。法人指出，本周市場焦點放在「雙王」的權王台積電（2330）6月營收、蘋概股股王大立光法說，料在樂觀期待中，大盤短線有望再戰高點。

台積電利多頻傳，先進封裝CoWoS產能供不應求且有望漲價，另一先進封裝平台SoIC也傳出獲得蘋果採用。內外資法人一致看多，持續上調目標價，台積電上周更站上千元大關，對台股指數變動影響加大，每跳動一檔，大盤就跟著變動約41點，開啟台股新紀元。

台積電本周將公布6月營收，下周18日舉辦法說。法人指出，台積電第2季營收可望超預期，第3季仍將延續成長力道。7月以來，至少有麥格理、瑞銀、群益、元大等內外資發布法人報告。其中，麥格理維持「優於大盤」評級之外，將目標價由1,000元大升28%到1,280元，成為外資圈第二高，僅次於滙豐6月底從1,025元上調的1,370元。

大立光則已公布6月營收，月成長16%，優於法人預期，11日的法說會將是蘋果新機的拉貨指標。摩根士丹利證券預估，iPhone今年出貨量仍將下滑2%，但明年可望年成長5%，結束連續三年的負成長，Apple Intelligence可望帶動iPhone 16的換機潮。

里昂證券最近將大立光的目標價由2,950元升至3,200元，在外資圈中僅次於花旗的3,560元。里昂認為，由於進入門檻高，加上明年智慧機的規格升級，從今年下半年到明年，大立光可望維持在潛望式鏡頭市場領先地位。

本周值得關注的還有南亞科法說，可觀察動態隨機存取記憶體（DRAM）是否將逐季好轉，以及上市櫃公司6月營收變化，還有聯詠、健策、欣興、長榮航、陽明、榮運、台塑化、漢翔、上銀等公司除權息表現等。

台股看回不回，法人持續看多。綜合群益投顧董事長蔡明彥、凱基投顧董事長朱晏民看法，台股守穩短期均線，偏多趨勢仍未改變。只要指標權值股未跌破前波高點，大盤就仍有高點可期。

台積電 台股指數 營收

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