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六檔千金股 外資青睞

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台積電（2330）上周加入千金俱樂部，讓千金股再度成為市場熱議焦點。除台積電獲外資青睞調升目標價外，近期外資出具千金股報告熱度也爆升，統計顯示，以信驊、大立光、世芯-KY、祥碩、創意、聯發科等六檔最熱門，且大多評級獲得調升。

股王信驊是遠端伺服器管理晶片（BMC）廠，市場預期輝達GB200中將包含更多BMC，推升信驊6月股價急漲，上周五（5日）漲105元，收在4,495元。摩根大通證券上周將信驊目標價從3,400元大調到5,100元，主要著眼於伺服器需求強勁及整體潛在市場可望擴大。

世芯-KY、祥碩、創意、聯發科同為半導體族群，受惠AI題材加持，成為外資持續看多標的。世芯-KY是特殊應用IC（ASIC）龍頭，年初仍是股王，3月以來股價從高檔滑落，最近有觸底回升跡象，瑞銀證券認為下檔空間有限，維持買進評等及5,130元目標價。

另外，祥碩受惠於規格升級，在高速傳輸介面市場可望維持領先地位，最高目標價2,800元由花旗證券喊出；創意受惠於AI專案增多、傳統伺服器前景轉好等利多，美銀證券上看2,120元；聯發科今年再度成為千金股，法人看好聯發科與輝達的合作關係密切，又可受惠於智慧機復甦，美銀給出1,660元的最高目標價。

大立光則可望重新受惠於蘋果光，6月以來股價持續上揚，最近成為股后。法人看好iPhone銷售將轉好、大立光維持潛望式鏡頭領導地位，目標價上看3,560元。

信驊 台積電 聯發科

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