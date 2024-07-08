銀行買股大加碼 寫三驚奇…5月重金布局兩大原因

金管會統計今年5月銀行業狂砸321億元買股，前五月已加碼1,153億元，締造三大驚奇，一，單月和前五月均是有統計以來最大加碼量，二，銀行業加碼量是三業中最高，竟比券商還積極，三，5月底銀行業帳上未實現利益3,773億元也是歷來最佳戰績，續拉淨值、提高配息空間。

一家金控主管分析，銀行業5月砸重金布局台股有兩大原因，首先，先布局第3季起的除息行情，搶賺股利入袋，其次，持續看好台股後市。6月台股站穩23,000點，單月大漲8.7%，銀行業儼然是這波股海大贏家，續享資本利得大利多。

法人則示警，第3季全球經濟轉向溫和趨緩，聯準會釋出降息趨緩態度也讓資金行情延續，但進入第4季、愈接近年底，需留意轉折。

例如台灣出口基期墊高將讓年增率滑落，製造業周期補庫存也超過半年，需注意出口走勢、製造業何時開始轉向，將牽動股市漲跌。

今年5月底金融三業國內外股票投資餘額3兆6,892億元（市價列帳），月減2.14%，相較同期台股、美國S&P指數各大漲3.8%、4.8%，顯示壽險業砍股力道抵銷了銀行和券商的加碼量。

以台股來看，5月銀行業砸321億元買股，連七買，今年前五月加碼1,153億元，是去年同期加碼683億元的1.6倍，單月和前五月加碼量更是金管會從2021年有對外揭露該數據來的最大，也均遠超券商。

券商5月買股235億元，開始擴大加碼，累計前五月加碼874億元，銀行和券商5月共砸556億元買股，累計前五月已砸2,027億元挺台股。

壽險業則續與銀行業對作。5月底壽險業持台股市值不升反再降到1兆9,670億元，月減0.6%相較台股同期大漲3.8%，估壽險業5月砍股881億元，連七賣，前五月已減碼台股2,825億元，單月和前五月砍股量均是至少近四年最大。

也因壽險業砍股力道，全數抵銷了銀行和券商的加碼量，使金融三業5月單月仍減碼325億元，累計前五月仍減碼798億元。

再以國外股市來看，壽險業5月底持國外股票市值5,452億元，月增2.3%相較美國S&P指數同期大漲4.8%，估算壽險業減碼美股135億元，累計前五月加碼部位降到197億元。

壽險業5月共減碼國內外股票1,016億元，累計前五月國內外持股部位共減2,623億元，市場認為，壽險業避險成本仍高，第3季美元更趨震盪，將使壽險業投資策略更偏重資本利得，短期賣股補獲利力道恐持續。