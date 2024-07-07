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財部查新青安人頭戶七態樣出列 限貸一次將排除舊青安

元大：第3季台股占30% 日股35% 全球股債35%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

元大投信指出，在第3季布局基金，建議持續以台、美、日股等強勢資產為核心，聚焦參與優質股市成長，鎖定龍頭企業資產為主要標的，並搭配美債、投資級債作為現金部位替代選項。其中，台股可占30%，日股占35%，美國及全球優質股債可占35%。

台股上半年漲勢稱冠亞股，並迭創歷史新高。元大投信分析，主要原因在於電子權值股高度受惠於人工智慧（AI）趨勢，在美國維持基準利率不變的前提下，台股可望持續吸引外資回補。投資人可以布局元大台灣50（0050）及元大台灣高股息優質龍頭基金，來參與台股的多頭行情。

日股去年以來表現優異，最近日經225指數重回40,000點並再創歷史新高。元大投信分析，今年以來日股利多因子延續。日圓維持弱勢有利日本製造業出口，同時日本半導體產業於全球的布局也逐漸有成效，5月半導體設備銷售額首次突破4,000億日圓，年增率更創2022年10月以來新高。建議投資人，布局元大日本龍頭企業基金及元大日經225（00661）。

美股主要指數今年同樣屢創新高。元大投信指出，台股表現與美股行情是否穩定高度相關。在維持高利率到正式降息這段期間，美股將反映利率持平與企業獲利上修，可望持續挑戰新高。投資人可透過元大S&P500（00646）、元大美債20年（00679B）及元大全球優質龍頭平衡基金，參與美國聯準會（Fed）降息前的股債市行情。

元大投信 台股 布局 日股 美股

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