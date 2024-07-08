一周盤前解析／先進封裝、機器人 聚焦

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（5日）開盤上漲後，電子權值攻勢熄火，終場以上下影線紅K、上漲34點作收，收在23,556點。法人看好後是類股輪動，包括先進封裝、機器人、蘋果供應鏈、奧運概念股等都有表現空間。

永豐投信投研團隊指出，隨著AI相關需求不斷，台積電（2330）先進製程及CoWoS先進封裝產能供不應求，引領台積電股價突破千金。在台積電領軍下，預料短期仍以科技類股為資金追捧主流，同時，18日舉行法說會，將影響市場對後市AI展望看法；隨台積電產能需求持續攀升，相關供應鏈如先進封裝、製程設備等類股有望受惠，投資人可持續留意布局。

統一投顧協理陳晏平表示，FOMC會議紀錄顯示美國通膨趨緩，6月ADP就業人數及6月ISM數據均顯示經濟活動降溫，加上聯準會主席鮑爾釋出鴿派談話，推升市場預期9月降息機率上升，有利風險資產偏好；台股在多頭格局下，建議擇優布局，選股方向建議聚焦生技類股、航空及觀光、軍工股、機器人概念股、奧運概念股、CPO矽光子、重電綠能、半導體設備、蘋果概念股、高殖利率個股等族群為主。

台積電 蘋果供應鏈 蘋果概念股

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