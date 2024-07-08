陳奕光專欄／三類金融股 下半年帶勁

金融類股指數4日攻上2,094.47點，創下歷史新高紀錄。由於去年獲利回升，今年金融股配息能力明顯改善，不過，美國未來啟動降息循環，台美利差縮小將影響銀行SWAP收益，下半年可聚焦在動能轉強的壽險、證券及票券相關的金融股。

國內金融三業去年累計稅前獲利7,036億元，年增46%，創歷史次高（史上最高為2021年9,356億元），主要是銀行受惠台美利差擴大，SWAP業務大幅挹注獲利，加上信用卡及財管手收亦創下歷史新高。

壽險方面，除擺脫防疫保單的陰霾，並自2022年底陸續進行資產重分類，減少債券利率變化對淨值的影響；證券則因台股漲幅近27%，帶動獲利成長。

今年前五月金融三業累積獲利已接近去年全年獲利的七成，來到4,839億元，年增93.5%，創歷史同期新高。其中銀行業前五月稅前獲利2,481億元，年增12.4%；證券業592.8億元，年增62%；保險業獲利1,765億元，則由虧轉盈。

若以台股14家金控來看，累計前五月稅後淨利達2,638億元，年增率達94.8%。主要是台美利差維持高檔，SWAP業務持續挹注獲利，加上資本市場熱絡、財管手續費收入及投資淨收益增加，帶動銀行獲利成長；壽險方面，雖5月新台幣對美元匯率小幅升值，但前四月新台幣大貶貢獻不少匯兌利益，加上台股創新高有助於壽險積極實現資本利得所致。

展望後市，今年在SWAP收益及強勁財管手收的帶動下，銀行獲利仍維持在相對高檔，但高基期使銀行獲利成長不易；今年第1季大部分銀行存放利差及淨利差均呈衰退，主要受到市場競爭影響，且多家銀行的高利率放款業務，如外幣放款，尚未明顯復甦。

而3月央行宣告升息，存款利率反應較快，放款利率則以季調為主、反應較慢，故第2季利差將持續承壓，下半年放款動能回升、放款利率將反應升息成本，利差可望逐步改善。

目前市場普遍認為，降息可能落在9月，今年降息幅度1~2碼，美國聯準會（Fed）降息初期將對美元部位有益，主因資金成本下滑，有利於改善淨利差，然降息後台美利差收斂，意味著SWAP收益將大幅衰退，這兩年SWAP收益貢獻比重較高的銀行，2025年恐將面臨高基期挑戰。

壽險方面，預估美國9月有望開啟降息第一槍，進入降息循環將有利於壽險債券評價，可望帶動淨值進一步回升。除利率外，匯率亦為影響壽險獲利的重要變數，而國內壽險公司每年花費高額成本進行外匯避險，去年壽險業避險成本高達3,602億元，創歷史新高，今年前五月已花費1,693億元成本避險。

為減輕沉重負擔，壽險公會日前向金管會提交外匯價格準備金建議案，提出兩案，一，借六大項準備金轉列外匯價格準備金、特別盈餘公積可經核准後列入外匯價格準備金沖抵的財源；二，拉高外匯價格準備金的提存和沖抵比率，從現行25%提升至100%全數沖抵，擴大準備金吸收匯率波動的力道。

若金管會同意壽險公會提出的建議案，預期將大幅舒緩壽險業者沉重的避險成本壓力，使壽險業獲利更加穩定。 （作者是第一金投顧董事長）