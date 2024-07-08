雷虎攻3D列印無人機 與美大廠簽合作意向書

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

雷虎科技（8033）昨（7）日宣布，已與美國無人機3D列印大廠RapidFlight簽訂合作意向書，雷虎科技表示，這項合作將為台灣國防產業帶來最新的3D列印無人機技術，並在台灣設立研發生產基地。

RapidFlight位於美國維吉尼亞州，其經營團隊來自航太巨擘波音公司。雷虎科技說，雙方將透過技術合作，導入RapidFlight的最新3D列印無人機零件，進而強化台灣國防產業供應鏈的技術實力。

雷虎科技自製研發的TM-450 Hornet監偵型無人機已獲國防部正式通知，成為監偵型無人機的合格廠商，成功進入國防部第二階段評選。展望未來，雷虎科技將持續參與國軍標案，滿足國防需求，為台灣國防工業貢獻力量。

3D列印 無人機 雷虎科技

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