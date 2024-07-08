華城、中興電 大摩按讚

摩根士丹利證券首開外資證券先例，發布華城及中興電研究報告，目標價分別為1,140元、227元，都是「優於大盤」評等，認為主要受惠於人工智慧（AI）應用增加，電網汰換/升級，推升電氣設備需求大增。

其中，華城是首選，主因經營美國市場近30年，在高壓變壓器具有競爭優勢，最能受惠於美國推動基礎建設汰舊換新計畫。大摩分析，美國變壓器供應持續有缺口，預估美變壓器供應短缺至少將持續到2026-27年。

報告指出，美國生成式AI的電力需求強勁，估計2024-2027年的複合年成長率（CAGR）為65%，加上有超過75%的輸電線路及電力變壓器的使用年限超過25年、再生能源轉換的需求持續成長，都推升電網更換需求，支撐變壓器廠商營收。

在台灣，台電推出「強化電網韌性建設計畫」，政府宣布從2022-32年要投資5,645億元，以強化電網系統。大摩估計，在離岸風力電網計畫的推動下，投資會在2025年達到高峰，但從2026-2032年的投資也會維持在高檔。台灣雖有很多變壓器廠商，但中興電是最大的GIS廠，因此最能受惠，而且中興電的本益比只有18倍，低於同業的27倍。