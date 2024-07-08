就市論勢／AI PC、蘋概、航運 聚光
盤勢分析
台灣加權指數持續在23,000點附近盤整震盪，電子、金融股輪流表態，惟欠缺齊漲格局。在缺乏大型權值股帶動進一步上攻之下，導致短期指數表現受壓抑。
近期資金明顯轉向中小型股，受到利多題材激勵，短期有表現機會，例如Google在台推動1GW（10億瓦）太陽能建置計畫，市場資金聚焦綠能相關電力設備及營運商。
投資建議
受惠CoWoS先進封裝產能持續釋放，預料後續應可如期於今年第3季底出貨，有利下半年台灣伺服器機櫃ODM與水冷解熱零組件廠商營收表現。
此外，微軟廠與晶片大廠積極推動AI PC滲透率提升，攜手打造AI賦能的工作環境，筆電品牌商將加快AI PC機款發售，皆有助於營收表現。
蘋果已在全球開發者大會引領AI落地，集各大系統商AI功能大成，強調隱私權重要性，亦有助刺激換機需求，帶旺組裝、鏡頭、功率放大器等協力廠有望迎來久違的出貨量復甦。
市場擔心紅海航運危機將延續，導致後續物流瓶頸無法緩解，歐美大型零售通路商持續提前下訂單預期，使得短期貨櫃運價上升機率高，有助相關族群股價表現。即便運動休閒大廠耐吉下修明年上半年展望，可能影響台股產業鏈短期股價，但後續奧運效益題材仍有機會發酵，可乘利空擇機布局相關服飾與製鞋供應鏈。
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