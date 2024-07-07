國銀前5月大舉加碼股債逾7千億 5月加碼台股手筆居冠

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，全體國銀展現投資布局的旺盛企圖心，股債投資雙管齊下居金融三業之冠。統計顯示，全體國銀5月加碼國內外債券455億、股票321億，合計前五月，全體國銀已加碼國內外債券6373億、股票加碼1153億，其中，國銀5月加碼台股321億，更是今年以來手筆最大，也因此前5月的國銀加碼台股，累計規模已破千億。

截至5月底止，國銀的債券投資部位若以成本價計算，已來到9兆3728億的新高水準，今年以來國銀對債券、台股的加碼已是「連五買」，今年前四月的債券加碼累計6373億、股票加碼累計1153億，整體股債大買7526億，在財務操作上繼續展現布局股債的旺盛企圖心。

國銀高層指出，由於5月美債殖利率下跌，價格反彈，因此很多銀行趁機先實現一波資本利得，因此，淨加碼水位遠不及4月加碼1585億水準，但仍淨增加455億。

而股票則以更大的力道加碼，一方面反映5月台北國際電腦展以及輝達執行長黃仁勳來台帶動的AI旋風使國銀對台股後市更為看好，另一方面也由於六月起就是上市公司配發股息旺季，國銀也趕在5月儲備糧草，擬在6至8月間實現更多股利收入。

統計也顯示，券商在5月，反而加碼海外債券102.9億元、加碼台債230.05億、加碼台股235.01億，手筆均較4月放大許多，其中台股加碼手筆亦為今年以來最大，可說和國銀一樣，加碼手筆同樣上演對台股的「慶祝行情」。

值得注意的是，由於5月債市隨著殖利率走低而價揚，因此5月國銀持債的帳面損失也縮小百餘億，此外，台股部位更受惠於大盤一路上攻，使得銀行業者在5月的整個台股帳面未實現利益，從4月的3558億再增至3773億，月增超過200億的股票未實現利益。