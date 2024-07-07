輝達旋風掃台股 證券商5月狂買台股235億

輝達執行長黃仁勳5月訪台在台股造就了「輝達旋風」，對市場敏感度最高的券商也大買台股，金管會最新統計顯示，全體券商在5月大舉加碼海外債券102.9億元、台債230.05億、台股235.01億，手筆均較4月放大許多，其中相較4月券商對台股幾乎是「按兵不動」，5月大舉加碼235億，比起今年3月加碼125.67億元多出近1倍，也推升全體券商持有台股水位1728.89億來到新高點，估計也和券商提前卡位迎接6月起開始的股利配發旺季有關。

由此也可見券商展現旺盛企圖心，不只與大盤指數連動的經紀業務手續費要飽賺，自營部也全力出擊，要在股債實現更高的投資收益，券商不只5月在台股大舉加碼，連同台債和美債為主的海外債券，在5月都「轉賣為買」，雙雙加碼，相較於券商在4月對國內、外債券分別減碼144.56億、90.3億，在5月可說把4月賣出的量，全都再補了回來。最新統計也顯示，券商在5月底分別持有國內債券1488.11億元、美債為主的海外債券2061.75億元，台股部位為1728.89億元。