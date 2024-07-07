美那斯達克指數創高 法人：台積電法說有利台股續強

上週美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）釋出鴿派言論，美股收紅，那斯達克指數創高，台股也隨台積電突破千元大關同步創高。法人認為，台積電18日將舉行法說會，台股仍有機會續強。

台股5日小漲34.06點，收在23556.59點，再創收盤新高；週線上漲524.34點，漲幅約2.28%，全體上市公司總市值新台幣75兆745.6億元，單週增加1兆6770.53億元，增幅約2.28%。

美國公布報告顯示就業市場持續降溫，引發市場對9月降息預期，美股在美東時間5日收紅，標準普爾500、那斯達克指數創新高紀錄。

道瓊工業指數終場上漲67.87點，或0.17%，收在39375.87點。標準普爾500指數上漲30.17點，或0.54%，收在5567.19點。以科技股為主的那斯達克指數上漲164.46點，或0.90%，收在18352.76點。費城半導體指數上漲4.588點，或0.08%，收在5656.309點。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，在資金推升之下，晶圓龍頭大廠股價正式站上千元大關，大盤也隨之改寫新高。雖然台股短線有震盪，但整體支撐力道強勁，且月均線扣抵值仍在低檔，月線角度將加速上揚。

根據過去經驗，柯鴻旼認為，台股指數跳空開高後，後續仍有續強機會，目前市場等待7月晶圓龍頭大廠台積電法說會與8月輝達財報，不論財報數據以及對市場的展望，將為全球AI產業的重要指引。

永豐投顧指出，台積電法說即將在7月18日舉行，法說會前市場傳出繼輝達、超微等大客戶瘋搶CoWoS產能外，蘋果也將採用台積電先進封裝平台的SoIC消息，帶動台積電股價直奔千元大關。

永豐投顧表示，由於台積電業績大好，市場普遍預測本次法說將提升資本支出，台積電股價高檔不墜。指數維持於高檔，個股部分則視6月營收各自表現，目前看來AI相關科技股6月營收表現較去年同期成長機率仍高。