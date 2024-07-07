台積電百萬元1張怎麼買 小資族五撇步入手

台積電（2330）一股衝上千元，買一張要100萬元，普羅大眾即使看好台積電後市，但也恐望股欣嘆；不過，第一金投顧董事長陳奕光表示，投資人還是可以透過融資買進台積電，資金不足的小資族則可運用：零股、個股期貨、個股權證、含積量高的ETF及半導體為主軸的科技主動型基金，還是可以參與台積電行情。

一、零股

投資人已開始習慣用零股買台積電及存股，近年零股持有者人數越來越高；根據集保股權分散表統計至今（2024）年7月5日為止，台積電1,000股以下持股者共823,890人，持有128,942,889股，占集保庫存數比例0.49%。零股可盤中交易或盤後，對投資人而言是相當方便。

二、個股期貨

除了台積電期貨（CDF）一口表彰2,000股之外，臺灣期貨交易所還推出小型台積電期貨契約（QF）一口表彰100股，也十分受到投資人青睞，7月5日成交量合計4,968張，進入個股期貨前十名之列。

小型台積電期貨交易價格為：成交價×100元×13.5%；交易稅是買價或賣價X0.00002，隨台積電股價1,000元以上的每檔跳動也是5元；小型台積電期貨漲跌限制。

小型股票期貨漲跌1點為 100元。小型股票期貨交易損益算法：(賣價 – 買價) × 100元（不包含手續費及稅金價格）

三、個股權證

台積電權證也一直被投資人青睞，近期以來的單日台積電權證成交金額約占台積電交易金額的1%左右；以7月2日台積電成交金額約251.6億元，其權證交易金額達2.8億元，約占1.14%；7月5日台積電成交金額約198.5億元，其權證交易金額達2.1億元，約占1.07%。

權證發行商提醒投資人，台積電過往單日漲跌幅不大，挑選權證以靠近價平較易隨現股價位起伏而有波動幅度，但台積電現在股價達千元後，漲跌一檔為5元，波動幅度加大，想利用權證槓桿者可放寬挑選幅度。

四、含積量高ETF

雖然今年以來的高股息ETF受到投資人追捧，但近期是台積電主導行情，所以，應該挑選持有台積電比重高的ETF。

台股原型ETF持股情況，共有27檔持有台積電，占比一半；持股比重介於3.1%至62.7%間，最高的是富邦科技62.7%，富邦台50和元大台灣50台積電權重約54.6%，而元大 MSCI 台灣、富邦摩台、元大電子、富邦公司治理比重都在四成之上。今年也拜台積電行情之賜，前十強原型台股 ETF 含息價格漲幅都超過四成，依序為富邦科技、國泰台灣5G+、富邦台50、元大台灣50、元大電子、永豐智能車供應鏈、中信小資高價30、富邦摩台、元大 MSCI 台灣、FT臺灣 Smart，共同特色是含「積」量都在三成以上。

如果以半導體 ETF 來看，新光臺灣半導體30持有台積電權重約32%，兆豐台灣晶圓製造及富邦半導體持有銓重約26%上下，中信關鍵半導體有21%左右。

●五、科技主動型基金

主動型基金操作通常較 ETF 靈活，因此，也可挑選主動型基金，但也應以科技型且非中小型基金為優先，畢竟追著台積電行情跑，在震盪加劇下的操作宜更為靈活。

操作策略上，選擇小型台積電期貨契約或台積電權證，操作應該是偏向短線進出，權證有時間價值流失的成本且槓桿比例可能較高，小型台積電期貨契約也不適合長期持有。

如果是零股或含積量高的 ETF 則可暫時不擔心停損，拉回反而可能是加碼時機，因為法人多數評估台積電今、明兩年成長性可達兩成以上，尤其除AI 伺服器等之外，AI PC及手機，甚至是電動車等對晶片需求越來越高，對台積電業績成長都有正面助益，所以，千元股價可能是台積電的地板價。