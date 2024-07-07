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永豐投顧：期待台積電法說行情 指數撐在高檔

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電。（本報系資料庫）
台積電。（本報系資料庫）

永豐投顧表示，市場等待台積電（2330）業績報喜，台積電股價高檔不墜，指數維持於高檔，個股部分則視6月營收各自表現，目前看來AI相關科技股6月營收表現年成長機率高。AI龍頭股有持股者持股續抱，空手者則可耐心等待拉回時機再買進。

台積電法說即將在7月18日舉行，法說前夕，蘋果送暖，傳繼輝達、超微等大客戶瘋搶 CoWoS 產能外，台積電先進封裝平台的 SoIC 傳首次獲蘋果採用，預計2025年放量；台積電股價直奔千元大關，由於台積電業績大好，市場普遍預測這次法說將提升資本支出，台積電協力廠股價也聯袂噴出。另大立光（3008）在7月11日亦將舉行法說，在蘋果股價高漲及預期AI手機銷售將大好下，大立光股價創下新高價，兩大龍頭股股價持穩，指數維繫在高檔。

7月5日已有173家公司公布6月營收，其中營收年增率達5％成長的公司約有101家，除去年同期基期較低因素外，6月AI伺服器相關公司開始進入出貨潮，預期科技股營收訊息偏向樂觀。

永豐投顧表示，近日美股上漲主因 Fed 主席 Powell 發表對通膨取得進展感到滿意，後續公布的 ADP 就業報告顯示，6 月民間就業人數連續三個月放緩且美國服務業 ISM 創四年來最快萎縮速度，故9月降息預期熱情再起，12號公布的 CPI 將再吸引投資人目光，以克利夫蘭聯儲所做的 CPI 即時預測，6月 CPI 將較5月下降，但核心 CPI 則是微幅上升，數據錯綜複雜。

CPI 台積電 營收

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