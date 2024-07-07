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18日台積法說 法人提醒漲多修正

聯合報／ 記者廖賢龍／台北報導

台積電股價上衝到千元，市場焦點再度拉回到ＡＩ（人工智慧）及半導體等族群，尤其是七月十八日台積電法說會及八月二十三日輝達公布財報，投資人相當關注這兩大焦點，勢必主導第三季股市行情。法人說，雖然市場持續看好ＡＩ及半導體景氣，但還是要留意漲多後的修正。

群益投顧統計，今年第二季台積電股價大漲百分之二十四點五，帶動指數上漲百分之十三點五，台積電貢獻漲勢約百分之五十五；第三季要持續等幅上漲困難度較高，台積電上漲可能出現「拉積盤」，下跌可能引發獲利賣壓。

第一金投顧董事長陳奕光及凱基投顧董事長朱晏民都表示，投資人關心台積電二○二五年資本支出，可帶動半導體先進製程及設備題材持續發酵，預期半導體先進製程、設備相關題材有望持續吸金，但不少半導體股價已率先發動，屆時要留意是否有利多出盡賣壓，但在法說會之前，股市行情應該還是高檔震盪。

陳奕光指出，千元很可能成為台積電地板價，但台積電股價來到千元以上，每檔將以五元跳動，將增大指數波動幅度。

輝達將於八月下旬公布財報，倘若輝達財報再報佳音，將有助提振半導體類股價續航演出。

朱晏民表示，ＡＩ族群先前在「雲端」資本支出概念股已大漲，接下來可留意「地端」的應用概念股走勢，蘋果、特斯拉股價先前已轉強，加上ＡＩ ＰＣ也受期待，這對台灣相關供應鏈會有很大影響。

半導體 台積電 陳奕

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