融券回補 軋空秀添柴火…光洋科、昆盈等有望領銜

台股資金不虞匱乏，除權息前的「融券回補」題材，可望增添多頭軋空柴火。本周起，將由光洋科（1785）、華航（2610）領銜，帶領王道銀行（2897）、雙鴻（3324）、士電（1503）等，在7月底前接續回補22萬張融券，市場寄望藉由247億元的回補買盤，吹起新一輪多頭號角、引領台股再戰新高點。

法令規定，上市櫃公司除權息因涉及股東權益，須訂定停止過戶期限以確認股東名簿，信用交易作業為配合股東名簿確認，融券戶應在除權息停止過戶起日前第六個營業日前還券。

目前台股融券餘額維持約22.6萬張水準，這些融券在除權息前依法須強制回補，以市值推算回補買盤約為247.9億元。

根據統計，本周起至7月底，計有275檔個股，因即將除權息，須強制融券回補，分布在半導體、光電、電子通路、電腦周邊等電子股，以及生技、航運、電機、綠能環保、金融等傳產族群。

觀察融券餘額，昆盈、王道銀行、晟德、威健、光洋科、晟銘電、輔信、華航等，都在千張以上；佳能、雙鴻、士電、雲豹能源、訊芯-KY、東台等，也都在500張以上。

進一步分析券資比，昆盈、王道銀行、威健、雲豹能源、雙鴻等，超過10%；其他券資比超過5%的個股，包括晟銘電、晟德、士電、訊芯-KY等。

統一投顧董事長黎方國表示，短線因除權息旺季來臨，融券回補題材值得留意；除權息前融券須強制回補，多頭莫不寄望藉由軋空行情增添柴火。其中，高券資比個股近期走勢抗震，隨著除權息前融券回補逼近，空方勢必面臨軋空壓力。

台新投顧副總黃文清指出，產業庫存消化近尾聲，下半年將重啟成長力道，投資人看好經濟數據有望轉佳，帶動國際股市維持高檔；台股方面，指數短線雖多空震盪，整理過後，有望再度展開攻勢，高融券勢必成為軋空助力，回補買盤可望陸續進場，增添股價表現空間。

法人認為，從籌碼面、資金面觀察，今年上市櫃公司融券回補、股息雙題材所帶動的除權息行情，在市場游資充沛下，可樂觀看待，但因時序進入半年報結算公布期，選股時宜搭配基本面檢視。