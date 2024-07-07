中小型半導體股 投信青睞

台股第3季焦點在台積電與輝達題材，投信除緊抱原有台積電（2330）持股，也在第2季布局中小型半導體股，包括：精材、旺矽、威剛、穩懋、台半、台星科、中美晶、安國、鈺創、M31、信驊、原相及創惟等，股價紛紛站上5日均線，成為盤面交投亮眼強勢股，可望助攻第3季台股行情。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台積電股價在千元之上，因台股採市值加權，所以當台積電股價起伏大時，會讓指數波動劇烈，如果爆量太多，就要留意回檔風險。在指數被壓抑時，中小型股可能就會竄出，可參考投信持有的相關中小型強勢股，作為後續進場布局參考。

永豐投顧表示，6月營收將成為台股表現重要催化劑，特別是市場等待台積電業績報喜，使台積電股價高檔不墜，指數也高檔震盪。

根據統計，投信第2季買超中小型半導體股中，精材買超1.4萬張；旺矽受惠台積電先進製程暢旺帶動，接單可望放眼到明年上半年，投信第2季也買超6,000餘張。