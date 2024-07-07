獲利季季高族群 外資喊買…看好國泰金、南亞科等後市

美聯準會（Fed）對利率政策有轉趨鴿派跡象，輝達等科技巨擘應聲反彈，台積電（2330）一舉站上千元大關，激勵台股再攀歷史新高。其中外資自6月來喊買且7月來積極買超的國泰金（2882）、台積電、南亞科（2408）等16檔「獲利季季高」股，市場看好將是多頭再戰24,000點的焦點。

Fed主席鮑爾表示，對過去一年來通膨下滑進展感到滿意。市場預期Fed對利率政策「維持更高更久」的立場將開始改變，下半年降息可能性越來越高，使原本在23,000點之上操作轉趨保守的外資，近來反手大舉加碼，市場關注外資接下來會買什麼股票。

台新投顧總經理呂仁傑、統一投顧董事長黎方國等指出，外資波段最有可能加碼股票，將是各大外資機構在分析國際產業脈動、各公司財務等層面，搭配第3、4季營運狀況後，評等為「買進」或「優於大盤」的個股，最有希望成為目前外資實質買盤青睞標的。

根據統計，觀察高盛、美林、摩根士丹利、摩根大通、瑞銀等大型外資券商，6月前後以來針對主要百檔持股出具的投資報告；其中評等為「買進」或「優於大盤」個股，主要理由不外乎看好下半年營運前景，尤其是第3、4季獲利有機會較上半年兩個季度持續成長。

同時，外資自7月以來買超逾5,000張個股，包括：國泰金、聯電、元大金、南亞科、群創、臻鼎-KY、富邦金、京元電、日月光投控、景碩、致伸、新唐、台積電、開發金、瑞昱、群光等16檔「獲利季季高」股。

富邦投顧董事長蕭乾祥、華南投顧董事長儲祥生分析，外資喊買同時近期也持續加碼個股，主要集中在下半年獲利成長的封測、伺服器、電源供應器等AI供應鏈，記憶體，PCB、PA等蘋概股及金融等族群，這些個股第3季進入傳統旺季後，若匯率等業外因素友善，單季獲利都有望優於第2季。

同時，第4季也將維持在高峰的業績成長股，尤其是台積電7月18日將登場的新一季度法說會，法人圈看好該公司第3季業績將季增12%，為AI、蘋概股業績定調。

法人表示，外資提前喊買個股，有望成為資金回流受惠族群，將是台股上攻24,000點的領軍焦點。