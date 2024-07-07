聽新聞
test
0:00 / 0:00
分析師：台積股價還會漲 目標股價為1,470元
隨著輝達（NVIDIA）股價迭創高峰，愈來愈多分析師對該股後市看法轉趨保守，其中一位甚至調降輝達股票評級，同時看漲台積電（2330）和超微（AMD）後續表現。
New Street Research分析師費拉古（Pierre Ferragu）5日發布AI概念股「健檢」報告，將輝達股票評等從「買進」降為「中立」。至此，FactSet追蹤的62位分析師當中，已有八人給輝達股票相當於「中立」等級的評價。
費拉古表示：「唯有在看多情境，也就是2025年之後的展望大幅增長，額外上漲空間才會實現，但我們還不確信這種情境會發生」。輝達股價5日跌1.9%，收125.83美元，已從6月18日攀抵的歷史新高135.58美元回跌逾7%。
費拉古表示更樂觀看待其他AI概念股，特別偏好台積電和超微，理由是這兩支股票無論從基礎情境或高門檻情境來檢視，都有「強勁的上漲空間」可期。
據費拉古評估，12個月後，台積電每股股價上看新台幣1,200元，比目前價位再漲大約19%。他給2026年台積電目標股價為1,470元。
至於超微，費拉古預測，12個月後目標股價可望漲上235美元，約比目前價位高38%。他並依據2027年預估每股盈餘10美元、本益比35倍推估，2026年超微每股股價可望漲至345美元。
費拉古表示，他見到「對AI半導體的預期，已和供應鏈產能規劃齊平」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言