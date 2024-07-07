金控股熱 法人搶布局…玉山、中信金等擁高殖利率題材

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
金控股進入除息季節。 聯合報系資料庫
金控股進入除息季節。 聯合報系資料庫

金控股進入除息季節，法人分析，金控股具高殖利率，吸引高股息ETF成分股調整或新進場資金進駐，且金控具長線利多，法人近來提前布局，金融指數上周五（5日）更寫下1990年4月12日以來34年逾兩個月新高，指數連六紅。

外資上周大舉買超金控股，包括敲進兩大壽險金控國泰金（2882）與富邦金（2881）分別為9.02萬張、2.05萬張，投信分別買超1.94萬及2,880張；外資上周也買超開發金1.16萬張、投信更是積極敲進10.8萬張。另外，外資與投信也同步敲進台新金（2887）、玉山金（2884）、新光金（2888）等多檔金控。

台新投顧副總經理黃文清分指出，今年是多頭年，股市持續走強勁的AI行情，債市也將迎來降息利多，金控獲利成長數字都滿漂亮。

已經公布6月獲利的四家金控也繳出好成績。法人預估，其餘十家金控將陸續公布6月獲利，估計會再帶動一波行情。

開發金與國泰金先在7月1日除息，填息行情表現亮麗 ；未來兩周，包括中信金與國票金將在7月15日除權息、富邦金在7月19日除息，三家金控現金殖利率如果依上周五（5日）收盤價計算，分別為4.49％、4.31％及2.94％。

如果時間拉長到近一個月，外資提前布局敲進十檔金控股，其中最青睞新光金，近一個月外資持股比增加1.05個百分點至18.15％，新光金股價也重回10元票面價，5日收10.15元。

外資 金控股

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