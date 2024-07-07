台積電擬擴廠 設備概念股衝

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
市場預期台積電2025年資本支出可望加碼，帆宣、漢唐、亞翔等供應鏈，營運升溫可期。（本報系資料庫）
市場預期台積電2025年資本支出可望加碼，帆宣、漢唐、亞翔等供應鏈，營運升溫可期。（本報系資料庫）

護國神山台積電（2330）2奈米先進製程需求熱切，市場預期台積電2025年資本支出可望加碼持續擴廠，訂單交期長的無塵室工程廠包括：帆宣、漢唐、亞翔、洋基、聖暉*及漢科等供應鏈，累計在手訂單屢創新高，確立今、明兩年營運升溫可期。

台積電18日將舉行法說會，因應先進製程投資腳步，市場傳出有望上調資本支出。台積電4月法說會揭露2024年資本支出介於280億至320億美元。法人樂觀估計2025年資本支出上看320億至360億美元，重啟加碼投資步伐，年度資本支出有望創下新高紀錄。

帆宣甫協助華南銀行完成資訊大樓機電工程，已公布今年6月合併營收，第2季合併營收153.6億元，季增5.1%，年增12.8%，再創單季史上新高。在手訂單維持超過600億元高檔，帆宣董事長高新明認為，今年營運穩健成長，明年可望持續升溫。

亞翔董事長姚祖驤表示，半導體產業大擴產挹注，亞翔對今年營運展望樂觀，以在手訂單衝上1,291.6億元新高來看，未來三年產業景氣續旺。

亞翔半導體及公共工程大單滿手，其中台灣占74%，大陸約11%、東協為15%。亞翔總經理蔣曉麟在法說會指出，今年營收及獲利可望較去年成長、挑戰史上新高，明年股利值得期待。

聖暉*集團目前在手訂單逾330億元，續創新高，確立下半年起營運動能轉強，可望迎來明、後年業績大成長榮景。聖暉日前宣布結合子公司朋億*、銳澤及轉投資合作夥伴資源整合形成垂直水平價值鏈，深化發展多產業、多區域、多工種營運綜效，打造聖暉集團聯合大艦隊，展開全方位業務布局推升成長加速。

漢科董事長溫永宏認為，庫存逐步去化、通膨趨緩、國際供應鏈重組、5G與AI產業上升趨勢，各大廠陸續前往歐、美、日等海外地區建廠，外需大幅提升。在半導體及面板產業均擴產下，推升漢科在手訂單站上百億大關創新高，交期排到2026年，營運穩步成長。

台積電 聖暉 資本支出

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