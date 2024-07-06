台股下週有南亞科大立光法說 台積電公布6月營收

台股本週指數上漲524.34點，漲幅約2.28%，收在23556.59點。南亞科及大立光法人說明會下週登場，市場聚焦未來營運展望，上市櫃企業將在10日前公告6月營收，美國於下週公布CPI，也是市場關注重點。

南亞科預計10日舉行線上法說會，大立光線上法說會將緊接著於11日登場，為法說會旺季揭開序幕。南亞科第2季獲利表現可能受到地震產生的費用影響，不過隨著動態隨機存取記憶體（DRAM）市況好轉，南亞科下半年業績可望攀升，有機會轉盈。

大立光受惠蘋果（Apple）iPhone進入拉貨旺季，6月營收突破新台幣40億元，達40.41億元，創5個月來新高。大立光預期，7月動能可望優於6月。除新機動能外，市場關注手機鏡頭升級情況以及大立光新廠進展。

上市櫃企業已陸續公布6月營收，將於10日前完成公告。法人指出，因去年同期業績基期較低，加上AI相關產品升溫，已有上百家廠商6月營收年增逾5%。

法人指出，業績表現好壞將牽動個股股價表現，台股市值最大的台積電預計10日公布6月營收，還可能連帶影響大盤走向。台積電4月及5月合計營收達新台幣4656.41億元，第2季業績表現不排除有機會優於預期，實際表現如何備受矚目。

此外，上市櫃企業除權息旺季持續，陽明、聯詠、健策及台塑集團旗下台化和台塑化將於下週陸續除息，其中，聯詠每股將配發32元現金股利，總金額194.72億元，台塑化每股配發2元現金股利，總金額190.51億元，除權息行情受到市場關注。

隨著市場對於美國聯邦準備理事會9月降息預期升高，國際股市及台股走高，美國消費者物價指數（CPI）將於下週公布，結果可能影響投資人對利率政策的預期及股市走向，同樣是市場關注重點。