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台股熱漲 6月外匯存底也刷三高

聯合報／ 編譯簡國帆、記者陳儷方陳美君／綜合報導

美國聯準會（Ｆｅｄ）降息預期與人工智慧（ＡＩ）題材的帶動下，台灣、日本及南韓股市五日盤中引領全球股市漲上歷史新高。由於美國一連串經濟數據疲軟，使投資人預估聯準會九月將降息且市場情緒樂觀，ＭＳＣＩ ＡＣ世界指數五日盤中走揚百分之○點七，創新高。

日經二二五指數一度漲破四萬一千點整數關卡，與東證指數攜手突破一九八九年的盤中新高價，但之後因投資人獲利了結，指數收盤小失四萬一千點大關，東證指數則小跌百分之○點五；南韓Kospi指數則在三星電子上季初估財報亮眼的激勵下站上兩年高點，新加坡股市也漲上兩年新高。

台股昨天再度改寫盤中新高，指數雖震盪但平盤有撐，權王台積電最高來到一○一○元，終場收在平盤價一○○五元。台股終場則收二三五五六點五九點，周線上漲五二四點三四點。

台股多頭氣勢持續，股價頻創新高。中央銀行昨日也公布六月外匯存底，締造三項歷史新高紀錄。統計至六月底的外匯存底為五七三二點九九億美元，續創新高；外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共折計高達八三七一億美元，約當外匯存底百分之一四六，同步締造新猷，前一次外資持有股債市值高點是在一一○年十二月，當時折計金額為七五四五億美元，約當外匯存底百分之一三八。

台股六月底全體上市公司市值七十三點六兆元，七月第一周交易結束，台股市值已突破七十五兆元大關。央行外匯局長蔡烱民表示，外資持有股債市價及新台幣金額創新高，主要是因為台股指數創新高，股票市值也創新高；六、七月為股息發放旺季，外資獲配股息後可能匯出或再投入股市。

華南投顧董事長儲祥生表示，「現在是百業不興，唯有ＡＩ」，除ＡＩ之外，其他產業都偏慘淡，鋼鐵、石化、紡織都很慘。

瑞穗駐新加坡首席經濟學家維拉坦（Vishnu Varathan）表示，「全球流動性依然充沛，標普（五百指數）最近創下許多令人難以置信的紀錄；但在某些時候，其他地方（股市）的估值足以令人信服」，他指出ＡＩ需求推升台韓晶片製造廠股價，利率政策使新加坡大型銀行獲利創紀錄，日圓疲軟也為日股帶來動能。

統一金投顧表示，ＦＯＭＣ會議紀錄顯示美國通膨趨緩，許多六月經濟數據也顯示經濟活動降溫，加上聯準會主席鮑爾釋出鴿派談話，推升市場預期九月降息機率上升。

台股指數 美國聯準會

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