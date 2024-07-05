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PCB股迎旺季 下半年喊衝

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
臻鼎董事長沈慶芳。 記者尹慧中攝影
臻鼎董事長沈慶芳。 記者尹慧中攝影

印刷電路板（PCB）產業今年隨著景氣復甦，基本面成長，台廠PCB族群板廠龍頭廠臻鼎-KY（4958）率先上調下半年展望，帶動PCB族群廠金像電、健鼎與燿華、華通皆樂觀看下半年。

PCB景氣回神，相關設備廠群翊與銅箔基板（CCL）材料三雄台光電、聯茂、台燿股價也同步走強，台光電昨盤中最高來到515元新天價，終場收508元，漲幅2.83%。聯茂、台燿同步收漲逾4%。

PCB族群步入旺季
PCB族群步入旺季

PCB產業回升有望帶動材料設備需求，業界看好下半年步入傳統旺季。PCB龍頭臻鼎先前率先喊出今年營運復甦，法人看好，全球PCB龍頭臻鼎受惠蘋果新機備貨與人工智慧（AI）伺服器應用挹注，下半年營運升溫，成長展望優於預期。

臻鼎董事長沈慶芳日前提到，今年營運成長方向不變，下半年逐季成長、優於上半年，整體營運比先前看來更樂觀。

蘋果PCB供應商燿華先前預告，去年基期較低，今年AI PC帶動，將迎來不錯的成長，市場也期待AI智慧機出現殺手級應用。

PCB產業看好市場、增加投資，相關設備需求也回穩。業界說，PCB廠商陸續在東南亞廠區擴建，帶動相關設備需求；PCB設備商也因載板應用跨足半導體領域，終端應用領域穩定擴大。全球塗佈烘烤設備商龍頭群翊配合PCB載板產業所需的塗佈、乾燥、曝光及周邊自動化設備研發製造，配合一線PCB載板乾製程需求，以及IDM載板大廠玻璃基板先期研發所需。

CCL大廠方面，各廠普遍正面看待下半年。聯茂先前指出，下半年有高階PC／NB換機潮及新一代AI伺服器推動高階材料需求，預期今年營收與產能利用率皆可望逐季走揚。

台灣電路板協會（TPCA）日前預測，旺季來臨加上AI邊緣運算裝置如AI PC、AI手機成長，台廠PCB產值將可望逐季走高，預估全年美元與新台幣產值分別為259.33億美元與新台幣8,245億元，年成長率分別為5.2%與7.1%，重新恢復正成長。

AI PCB 臻鼎

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