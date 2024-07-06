大立光股價 里昂喊3,200元

大立光（3008）自6月以來股價不斷向上推升，本周勁揚5.4%、大漲150元。隨下半年蘋果新機將正式面市，引動市場對於蘋概股的高度期待，如里昂證券在最新出具的個股報告中，即看好大立光將在2024年下半年及2025年保持在潛望鏡鏡頭市場的領導先驅，因此給予「優於大盤」評等，目標價由2,950元升至3,200元，居外資圈次高。

里昂維持大立光「優於大盤」評級，兩大因素包括：市場分額提升及iPhone的潛在增長趨勢。里昂科技產業分析師高翊庭預測，由於智慧型手機規格升級，尤其下半年iPhone 16系列推出，配備4,800萬像素超廣角攝像頭，大立光有望獲得超過90%的長焦鏡頭訂單，同時在今年下半年及明年在潛望鏡鏡頭市場中，保持強勁的領導地位。

此外，蘋果近期在中國積極促銷、2024下半年推出的蘋果AI 「Apple Intelligence」、以及額外的iPhone SE4訂單等利多因素，都將讓大立光在2024年下半年的營收表現將超乎平均季度水準。因此，為反映更高的iPhone市場分額，高翊庭也將2024-2026年每股稅後純益（EPS）預測值上調1%至3%，分別約172.7元、180.8元、192.4元。

高翊庭補充，大立光可能將在2024年下半年和2025年帶來「上行驚喜」。他分析，智慧型手機今年第2季的零件需求放緩僅是暫時性的，隨終端需求回升、庫存保持健康、及7月將開始生產新型號的機型，預期大立光的動能將從此開始回升，後市表現可期。