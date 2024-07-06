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「罷樑」4萬連署書退件？基市府澄清要求補件 罷樑：僅少影本

利多發酵 台股蓄勢上衝

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台積電（2330）站上千元，台股周線翻紅、KD持續高檔鈍化。展望下周行情，市場法人表示，台股短線多頭士氣如虹，不排除在軋空行情、政府點火作多等利多效應激勵下，將上攻短線最大滿足點約23,825點與整數關卡24,000點位置。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等看法，指數驚驚漲，看回不回。隨指數底部愈墊愈高，持續偏多看待後市發展，對指數高點不預設立場。

至於下周宜留意重點包括：上市櫃6月營收進入最後公告期、聯準會主席鮑爾出席聽證會、美國通膨指標CPI和PPI數據、大立光和記憶體大廠南亞科法說會內容。

法人表示，短線來看，台股距離下一個整數關卡24,000點已不足500點，突破並非不可能，惟留意與年線乖離率愈來愈大來到27%；下檔支撐可以先看前波（6月20日）高點的23,406點。

從盤面動向看，7月以來除台積電外，大型電子權值股較無表態，但盤面人氣及錢潮並未退散，多方持續控盤，只是資金更有效率轉進中小型題材股；在拉抬中小型股下，對指數較無貢獻。

不過漲多就是最大利空，宜慎防多頭獲利了結賣壓出籠，致使行情震盪加劇。因此在操作上，蔡明彥提醒，隨指數創高，股價淨值比（PBR）都來到2000年以來新高，評價面不便宜，建議要更有紀律執行停利與停損，在行情尚未出現反轉訊號前，持續偏多操作，考量資金衝量、類股輪動，建議留意技術面和量價關係。

台積電 台股

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