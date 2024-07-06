權王拉尾盤 台股再創高…光電、網通、生技、AI、金融助威

權王台積電（2330）擠進千金股行列後，坐穩千元不墜，發揮強勁穩盤效應。昨（5）日台股在光電、網通、生技、AI、金融等族群前仆後繼，加上台積電拉尾盤，指數終場小漲收市，持續改寫歷史新猷。

由於投信是這波台股不斷創高走揚最大推手，市場關注投信進出布局，投信昨日持續買超12.7億元。

近一周投信在台股上市市場動向

電子權值族群攻勢熄火，指數昨日開盤小幅衝高後，隨台積電、鴻海、聯發科翻黑，指數退至平盤附近震盪，後在金融穩步走高及資金轉進利基題材股，配合台積電拉尾盤終場收平，使指數最終上漲34點收23,556點，再度改寫新高，成交量萎縮至4,952.3億元；周線由黑翻紅，漲2.2%或524點。

盤面類股及個股漲跌互見，19大類股中，非電族群表現強勢，玻陶漲3%最亮眼，金融股也上漲0.2%，航運跌1.6%最疲弱。千金股跌多漲少，其中弘塑鎖漲停最突出；華城跌7.7%最弱勢，因其股價大跌79元收936元，使千金股檔數減至18檔。

中小型股接棒維繫多頭格局，由半導體設備及機器人等族群領軍上攻，包含萬潤、均華等指標股大漲，在資金轉進點火下，櫃買指數漲3.34點收280.65點，再攀波段新高（2000年6月16日收282.25點），尤其外資扮演重要關鍵，單日大舉買超櫃買市場109.1億元。

根據CMoney統計，投信法人買超集中市場進入第五天，昨日買超12.7億元，累計本周共買超195億元。本周投信買超前十大個股，其中台灣大高達140.7億，遠傳90.2億、世界64.9億、聯詠58.9億、光寶科51.6億、聯電49.7億、兆豐金38.1億、神基30億、台表科22.6億、可成20.6億元。

其餘法人動向上，外資終止連二買，轉為賣超55.3億元；自營商由買轉賣、賣超45.8億元；合計集中市場三大法人共賣超88.4億元，由買轉賣。八大公股行庫也賣超24.2億元，連三賣。

展望台股後市，台新投信投資長趙志中抱持樂觀態度，惟第3季在產業淡季、車用及消費性電子復甦未如年初預期、美國總統大選帶來的變數等影響下，預期本季行情震盪整理可能性較高。不過，AI需求持續強勁，待不確定性因素消除，第4季有望再攀高，建議第3季若遇拉回，將是進場布局的好機會。