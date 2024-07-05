首家推廣社會責任結構型債券 凱基證券永續投資再升級

凱基證券積極落實ESG永續投資理念，繼今年初上架綠色結構型債券(Green Note)後，再度領先市場，成為台灣首家金融機構推廣「社會責任結構型債券(Social Note)」，期許在永續金融商品的投資熱潮下，提供投資人創新多元的資產配置選擇，在投資過程中能夠接軌國際、參與公平轉型等重要議題的途徑。

隨全球正以前所未見的速度及方式發展，國際社會正面臨前所未見的各種問題與挑戰，包括區域經濟差距、基本權利與福祉等。

凱基證券所上架「社會責任結構型債券」宗旨便是為公平轉型(Just Transition)做出貢獻，此類型商品所募得之淨資金將會由發行機構透過融資或再投資的方式，運用於促進社會責任、幫助減少社會和經濟不平等的資產。

主要三大範疇包括：1.區域經濟發展，例如農村地區技術、新興國家發展；2.社會經濟進展和權利保障，涵蓋非營利組織或社會住宅項目；3.改善當地醫療保健系統，如公立醫院、長照機構或醫療中小企業等。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，凱基證券遵循開發金控的永續金融願景，為客戶、員工、股東和社會提供永續的金融解決方案，透過持續推出創新的財管產品與服務，為投資人提供創造永續價值的多元管道。

而綠色結構型債券和社會責任結構型債券讓投資人在邁向富足的同時，也能參與環境保護與公平轉型等愈發重要之全球議題，不僅完整落實ESG投資的概念，更與客戶攜手共創正向的永續影響力。

此外，凱基證券架上的共同基金、海外股票等商品，亦導入ESG產品篩選的服務，幫助投資人找出符合永續投資範疇定義的產品，透過國外專業金融數據供應商的資訊，衡量不同產品或標的之ESG評分，讓投資人在選擇ESG相關商品時有更多方向和選擇。