群益證實踐 ESG 捐血送愛17週年 邀民眾挽袖捐血拿好禮

群益金融集團長期深耕於公益，捐血活動今年正式邁入第17年，日前舉辦「群起獻愛心，傳遞幸福公益」捐血活動，號召社會大眾踴躍捐血，即日起至9月底，凡在群益證（6005）21個據點挽袖捐血，即可獲得精美禮品。

「群益捐血日」已成為群益人固定公益活動，在集團的推動下，許多同仁養成自發性定期捐血的好習慣，群益金鼎證券董事長周秀真表示，群益以行動實踐社會公益，多年來鼓勵員工捲袖捐血、並舉辦捐血活動，透過活動幫助有需要的人，鼓勵員工積極參與並回饋社會，傳遞永續價值。

群益金融集團長期關懷社會公益不遺餘力，群益證總經理李文柱表示，群益長期以來不間斷舉辦捐血活動，17年期間累積逾2萬袋熱血，今年再度接受台灣血液基金會「捐血績優團體」表揚，期盼透過活動舉辦，讓更多人瞭解捐血的重要性，並鼓勵員工積極參與其中，共同為社會的健康和幸福盡一份心力。

即日起至9月底，群益金融集團在全台21個據點南北接力舉辦捐血活動，群益金融集團為了擴大公益性，持續認購信望愛智能發展中心精美好禮，今年特別準備精油手工皂及保冷袋，民眾於群益金融集團指定的地點捐血即可獲得限量禮品乙份(二件組)。

此外，群益金融集團響應ESG理念，鼓勵消費者進行綠色消費並建立個人碳存摺，活動期間於群益金融集團捐血活動完成捐血，即可獲得100點市民永續碳存摺點數，群益用實際行動為台灣盡一份心力，善盡永續發展責任。