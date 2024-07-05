快訊

高雄派出所驚傳被搜索！警員疑洩個資給詐團車手 住處手機、電腦遭查扣

新北汐止4212戶停電 台電這次沒把問題推給小動物

藍營參選人起手式？盧秀燕請益王金平 這些人也曾是「尊王」座上賓

凱基證券推「雙利帳戶」優惠 入金投資都有利

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券為鼓勵年輕投資人盡早開啟投資規畫，首度推出「雙利帳戶」優惠活動，即日起至9月底止，開立凱基證券戶並綁定e財庫，成功入金即享三個月的活動公告利率6%，同時提供最實用的投資資訊及最方便的下單工具，幫助年輕人從扣款入金到實際下單投資，每個階段都能夠有「利」可圖。

近年投資理財已成為全民運動，台股新開戶的年輕族群比例更是不斷提升，臺灣證券交易所統計，至今年5月投資人開戶人數已達1,283萬戶，單月增加5.44萬人，其中30歲以下年輕族群占比超過50%，顯示新世代對於投資理財的意識有感提升。

凱基證券表示，剛進入市場的年輕投資人資金較有限，推出「雙利帳戶」優惠活動期間，投資人只要將資金放進凱基證券分戶帳「e財庫」，不僅免新開銀行交割戶，還能享優於市場的三個月活動公告利率6%，幫助年輕投資人在決定投資標的之前，只要入金至e財庫，即可先享利再穩健投資交易。

此外，年輕投資人初入股市遇到的痛點，多數是不知道該怎麼挑選個股或ETF標的，也擔心無法辨別市場訊息的真假。

為了解決投資人的選股難題，並且在投資市場更有機會獲利，凱基證券結合法人級投顧團隊與超過百萬人的「凱基證券樂活投資人」LINE官方帳號，領先同業建立「贏家選股」專區，即日起只要開立凱基證券戶並加入凱基投顧會員，每天都可以一鍵取得推薦個股，節省許多選股的時間，再搭配智慧下單工具，無須盯盤每天都能選出好股。

凱基證券是最懂年輕人理財的券商，秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，超越一般數位存款僅主打高利活儲，除了給高利同時傳遞學習投資理財的正確方式，希望讓投資人感受到「不僅給魚吃，也給了一根釣竿」。

凱基證券本次推出雙利帳戶亦能搭配低門檻百元投資，即最低100元就可以開始投資，盼年輕投資人皆能盡早進行理財規劃，迎向富足人生。

個股 凱基證

延伸閱讀

證交所推廣國中金融教育 獲熱烈回響

諮商補助不侷限青年 「三明治世代」有望享每年3次免費諮商

證交所推國中金融教育 回響熱烈獲好評

失智症名醫體驗夾娃娃 讚「心、手、腦一起活動的好工具」

相關新聞

不法人士冒用證交所總經理名義 於社群網路發布投資詐騙訊息

臺灣證券交易所近期發現，有不法人士於LINE「牛股掘金」群組，冒用證交所總經理簡立忠名義並盜用其照片，於該群組發布推介金...

AI熱台股亮眼 上半年外資淨匯入近323億美元寫新高

人工智慧（AI）熱潮帶旺台股，加上市場對美國聯準會（Fed）9月降息預期升溫，為市場增添正向情緒，台股6月表現強勢，吸引...

外資賣超66億 調節航空雙雄買進高息ETF

台股今天高檔震盪，終場小漲34.06點，收23556.59點續創高。三大法人賣超近百億元，外資賣超逾新台幣66億元，調節...

台股創新高本週上漲524點 市值增逾1.67兆

台股加權股價指數今天收在23556.59點，再創收盤新高，本週上漲524.34點，漲幅約2.28%。台灣證券交易所統計，...

台股上漲34點 三大法人賣超98.49億元

台股5日在平盤附近震盪，終場收在23,556.59點，上漲34.06，漲幅0.14%，成交量減至4,831.52億元，三...

2萬3千點的台股還能買嗎？法人：還原配息早已5萬點

台股加權與電子指數於6月中旬以中長紅K創下歷史新高，7、8月為除息旺季，加上台灣領先指標月率仍在擴大，第3季將迎來備貨旺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。