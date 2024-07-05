群益證攜手德明財經科技大學 深化產學合作

群益金鼎證券（6005）與重視學生職涯規劃的德明財經科技大學攜手推動校外實習計畫，使學生能夠將金融理論與實務有效結合，日前獲頒「優良實習機構」感謝狀，代表群益證提供優良職場環境的努力受到肯定。

群益金鼎證券多年來積極投入產學合作，透過提供實習工作機會，提前將理論與實務結合，增強學生面對未來職場挑戰的能力，提升大專院校學生的競爭力及整體金融水準。

提供學生實習機會及實際工作經驗方面的卓越貢獻獲得肯定，群益金鼎證券作為金融服務領域的一分子，不僅在市場上擁有豐富的經驗與專業知識，更重視對年輕世代的培育與投資，以期能促進金融教育的發展與實踐。

群益深信普惠金融是永續發展的重要一環，長年致力於推動產學合作，展現對ESG價值的堅定承諾。

人才是企業不斷成長的基石，培育卓越的人才，打造一流的金融人才庫，對企業及社會均具深遠意義。未來群益將繼續推動「產學合作」計畫，通過教育與實踐的機會，積極引導學生進入金融產業，為台灣金融業培育更多金融與財經專業優秀人才。