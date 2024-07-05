總座遭詐騙集團盜用名義及照片 證交所提醒投資人提高警覺

臺灣證券交易所表示，近期發現總經理簡立忠遭盜用名義及照片，在LINE群組中發布推介金融商品及投資詐騙訊息，提醒投資人提高警覺，切勿輕信來路不明的廣告、簡訊或網路訊息，以免權益受損。

近期證交所發現不法人士於LINE「牛股掘金」群組中，冒用簡立忠名義並盜用照片，誤導一般社會大眾認為相關投資訊息為證交所總經理發送的情形。

證交所鄭重澄清，簡立忠未曾加入投資群組，亦未使用個人名義於臉書建立粉絲專頁、未曾向任何投資人推介投資訊息或提供投資理財資訊，強調證交所或所屬員工不會以任何名目，吸引投資人加入LINE群組。

證交所呼籲投資人對於涉及證交所或從屬員工的訊息或廣告有任何疑慮或難辨真假時，得透過撥打投資人服務中心專線確認，或來信至證交所民意信箱，以免遭受詐騙，蒙受鉅額損失。

投資人若發現有任何相關可疑或不明管道之訊息，亦可檢具相關具體事證向警政署反詐欺專線165、警政署165反詐騙系統或法務部調查局提出檢舉或向警察機關請求協助，以免權益受損。