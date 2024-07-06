就市論勢／生技、自行車 可留意

盤面分析

由於美股休市，台股昨（5）日小幅震盪，指數開盤後不久攀至23,628點再度創高，收盤漲34點，收23,556點，晶圓龍頭大廠維持平盤價。回顧本周台股周線再度大漲524點，漲幅2.2%。

進入第3季第一周，三大法人資金動向再度出現自營商獨調節狀況，單周賣超103.9億元，投信法人持續加碼196.4億元，外資由賣轉買回補83.9億元，三大法人合計買超176.4億元。

投資建議

短線台股融資餘額持續增高，加上第3季台廠獲利年增率因為基期墊高，增加大盤指數修正可能性，屆時可逢回加碼布局質優AI相關業績成長股。不過觀察目前包括ETF、除權息活水等，台股資金面充沛無虞，預期拉回幅度有限。

第3季行情可能偏向震盪，可提高高息股、傳產如生技、自行車產業等比重，科技族群主軸依舊是AI與半導體，包括AI相關的高速傳輸、高速連接、半導體先進封裝、電源管理、電子紙等，以及明年將進入滲透率快速提升的AI PC、 AI手機等皆可留意。