ETN趨勢導航／元大金融配息N 勁揚

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
追蹤台股標的ETN本周績效前五名
追蹤台股標的ETN本周績效前五名

美國經濟數據欠佳，市場重燃美聯準會（Fed）9月降息預期，台股短線回檔休息後，本周跟進美股重啟攻勢，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大金融配息N（020036）單周上漲4.51%，登上冠軍寶座。

台股本周先蹲後跳，權值股、中小型股良性輪動，統計集中市場單周漲524點或2.2%，由黑翻紅，櫃買市場周線漲7.30點或2.67%，拉出連八紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周約有四分之一打敗兩市大盤，績效前三名依序為元大金融配息N、元大金融高股息N、富邦蘋果正二N，單周漲幅為4.51%、4.24%、4.15%。

本周績效前段班主要分布於金融、市值、槓桿等特色，元大上櫃ESG龍頭N、元大上櫃ESG高息N、策元大加權策略N、元大加權N、兆豐半導體氣候N、元大台股領航N、富邦特選蘋果N等，單周亦上揚1.72%至3.95%不等。

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