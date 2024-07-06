興櫃一周回顧／晶瑞光大漲近六成 稱冠

台股驚驚漲，且近周資金由大型股轉往中小型股點火，觀察近一周興櫃市場表現，325檔興櫃個股本周平均上漲2.05%，其中上漲177家、下跌131家，本周表現最亮眼為光學元件股晶瑞光（6787）股價漲幅逼近六成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（5）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額196.14億元、成交3.24億股、成交21.46萬筆。在個股表現上，漲幅超過一成檔數由前一周的20檔來到27檔。

以族群看，本周領漲股在電子族群，一共有六檔科技股入列周漲幅前十強；歸類在其他產業有兩檔，文化創意、生技醫療各一，周漲幅在19.3%至59.7%間。

半導體龍頭股台積電站上千元大關，帶動泛半導體及相關供應鏈群起慶歡，興櫃市場中，半導體設備廠廣化大漲31.7%、半導體自動化生產及光學檢測設備商竑騰漲28.6%、IC設計股眾智漲19.6%、功率半導體元件廠博盛半導體漲19.3%，其中竑騰6月13日登錄興櫃，興櫃認購價185元，5日收上403.5元。

光電族群也表現強勢，元宇宙概念股晶瑞光繼前一周上漲28.2%後，本周再飆59.7%，面板零組件的機光科技漲27.2%。至於非電股，碳權概念股利百景漲34.4%、新藥研發股台寶生醫漲29.06%、離岸風電概念股天力離岸漲24.8%、教育概念股學習王漲21.01%。