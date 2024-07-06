興櫃一周回顧／晶瑞光大漲近六成 稱冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
興櫃股近一周漲幅前十強
興櫃股近一周漲幅前十強

台股驚驚漲，且近周資金由大型股轉往中小型股點火，觀察近一周興櫃市場表現，325檔興櫃個股本周平均上漲2.05%，其中上漲177家、下跌131家，本周表現最亮眼為光學元件股晶瑞光（6787）股價漲幅逼近六成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（5）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額196.14億元、成交3.24億股、成交21.46萬筆。在個股表現上，漲幅超過一成檔數由前一周的20檔來到27檔。

以族群看，本周領漲股在電子族群，一共有六檔科技股入列周漲幅前十強；歸類在其他產業有兩檔，文化創意、生技醫療各一，周漲幅在19.3%至59.7%間。

半導體龍頭股台積電站上千元大關，帶動泛半導體及相關供應鏈群起慶歡，興櫃市場中，半導體設備廠廣化大漲31.7%、半導體自動化生產及光學檢測設備商竑騰漲28.6%、IC設計股眾智漲19.6%、功率半導體元件廠博盛半導體漲19.3%，其中竑騰6月13日登錄興櫃，興櫃認購價185元，5日收上403.5元。

光電族群也表現強勢，元宇宙概念股晶瑞光繼前一周上漲28.2%後，本周再飆59.7%，面板零組件的機光科技漲27.2%。至於非電股，碳權概念股利百景漲34.4%、新藥研發股台寶生醫漲29.06%、離岸風電概念股天力離岸漲24.8%、教育概念股學習王漲21.01%。

延伸閱讀

6月CPI年增2.42% 房租飆逾28年新高醫療費用也大漲

台積電（2330）目前股價還不到過熱？0050今年也已大漲約57元！

台股上漲34點 三大法人賣超98.49億元

不只有半導體設備漲！PCB 材料設備股兩檔亮燈漲停

相關新聞

台股熱漲 6月外匯存底也刷「三高」

在美國聯準會（Ｆｅｄ）降息預期與人工智慧（ＡＩ）題材的帶動下，台灣、日本及南韓股市五日盤中引領全球股市漲上歷史新高。由於...

PCB股迎旺季 下半年喊衝

印刷電路板（PCB）產業今年隨著景氣復甦，基本面成長，台廠PCB族群板廠龍頭廠臻鼎率先上調下半年展望，帶動PCB族群廠金...

大立光股價 里昂喊3,200元

大立光自6月以來股價不斷向上推升，本周勁揚5.4%、大漲150元。隨下半年蘋果新機將正式面市，引動市場對於蘋概股的高度期...

興櫃一周回顧／晶瑞光大漲近六成 稱冠

台股驚驚漲，且近周資金由大型股轉往中小型股點火，觀察近一周興櫃市場表現，325檔興櫃個股本周平均上漲2.05%，其中上漲...

一周熱門零股／群益ESG投等債20+進十強

本周台股多頭走勢強勁，周線大漲524點、漲幅2.2%。護國神山台積電同時登上千金股，零股交易部分，群益ESG投等債20+...

ETN趨勢導航／元大金融配息N 勁揚

美國經濟數據欠佳，市場重燃美聯準會（Fed）9月降息預期，台股短線回檔休息後，本周跟進美股重啟攻勢，追蹤台股標的為主的指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。