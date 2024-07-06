一周熱門零股／群益ESG投等債20+進十強

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
近一周零股交易
近一周零股交易

本周台股多頭走勢強勁，周線大漲524點、漲幅2.2%。護國神山台積電同時登上千金股，零股交易部分，群益ESG投等債20+（00937B）入榜本周零股交易前十強，其餘不變。

根據CMoney統計本周熱門零股前十強標的依序為：鴻海、台積電、復華台灣科技優息、元大高股息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、富邦台50、台新永續高息中小、元大台灣50、群益ESG投等債20+。

鴻海本周零股交易量打敗連續三周蟬聯奪冠的台積電，台積電成為唯一一檔零股交易量擠進前十強的「千金股」。

值得留意的是，鴻海昨（5）日公布第2季營收1.55兆元，季增17.3%、年增19.1%，呈現強勁成長，為歷年同期新高。

另外在降息預期下，不少投資人持續卡位債券ETF，推升群益ESG投等債20+衝上熱門零股第十名。

群益投信分析，從近期公布的經濟數據來看，美國5月核心CPI年增率低於市場預期，有望降低通膨上竄機會，下半年降息可能性愈來愈高。

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