快訊

影／喝到見底才發現…美式賣場利口酒倒出整團「蟑螂」 男狂嘔吐血

匯121萬放人了！基隆漁船遭日留置 船長等二人安全回船上

外資賣超66億 調節航空雙雄買進高息ETF

中央社／ 台北5日電
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股今天高檔震盪，終場小漲34.06點，收23556.59點續創高。三大法人賣超近百億元，外資賣超逾新台幣66億元，調節航空雙雄逾5萬張，布局統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）等ETF。

展望後續，法人指出，7月台灣企業和美股財報將是辨別AI概念股的試金石。

台股攻高後震盪，今天早盤指數續漲逾百點，再寫23628.86點盤中新高點，但隨後在平盤附近震盪，終場小漲34.06點，收在23556.59點，再創收盤新高水位。櫃買指數漲逾1.2%，創2000年6月以來高點。台股今天週線收紅，大漲約524點。

三大法人今天合計賣超98.49億元；自營商賣超45.85億元，投信買超14.1億元，外資及陸資賣超66.74億元。值得注意的是，外資、自營商由買轉賣，投信連5日買超。

觀察外資今天前10大賣超股，居首位的是長榮航，賣超逾3.9萬張，賣超中信金逾3.5萬張居次，減碼華航逾1.4萬張，其餘賣超股依序為元大滬深300正2（00637L）、光寶科、鴻海、元大台灣50反1（00632R）、遠傳、台灣大、開發金。

觀察外資買超標的，前列為統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940），分別買超逾4.5萬張、3.4萬張，以及矽統、群創、友達等。

投信則買超台灣大、遠傳、聯電、金像電、中信金、長榮航、漢翔等個股。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者指出，台股4日歷經大漲，今天稍作休息屬正常現象，近期漲勢仍舊由AI帶動，後續觀察AI商機可發展到什麼階段，若僅止於第一階段基礎建設，是市場已預期的商機，股價也許會高檔震盪，如果沒有出現創新高後震盪出量下殺的狀況，都可以不必太過擔憂市場轉空。

他觀察，台股本波大漲是內外資齊攻，外資相當認同AI趨勢，但調節非電族群，因此沒有看到買超金額明顯放大。

至於美國利率政策走向，他表示，儘管今年市場有些反覆震盪的聲音，但至少可確定停止升息，加上近期聯準會（Fed）談話偏鴿派，市場預期降息最快會發生在9月。

展望後續，他表示，股市仍會連結7月台灣企業和美股財報旺季數據，即便AI趨勢長線偏多，市場還是會關注營收、獲利成長狀況，作為辨別AI概念股的試金石。

至於台積電股價是否有望續攻高，他認為，從基本面趨勢觀察，台積電還是相當正面，但短期要關注7月18日召開的法人說明會，投資人對釋出訊息的期待，將連動股價走勢。

AI 外資

延伸閱讀

台股創新高本週上漲524點 市值增逾1.67兆

外匯存底5732億美元創新高 外資持有台股債市值也新高

台積電（2330）目前股價還不到過熱？0050今年也已大漲約57元！

台股上漲34點 三大法人賣超98.49億元

相關新聞

不法人士冒用證交所總經理名義 於社群網路發布投資詐騙訊息

臺灣證券交易所近期發現，有不法人士於LINE「牛股掘金」群組，冒用證交所總經理簡立忠名義並盜用其照片，於該群組發布推介金...

AI熱台股亮眼 上半年外資淨匯入近323億美元寫新高

人工智慧（AI）熱潮帶旺台股，加上市場對美國聯準會（Fed）9月降息預期升溫，為市場增添正向情緒，台股6月表現強勢，吸引...

外資賣超66億 調節航空雙雄買進高息ETF

台股今天高檔震盪，終場小漲34.06點，收23556.59點續創高。三大法人賣超近百億元，外資賣超逾新台幣66億元，調節...

台股創新高本週上漲524點 市值增逾1.67兆

台股加權股價指數今天收在23556.59點，再創收盤新高，本週上漲524.34點，漲幅約2.28%。台灣證券交易所統計，...

台股上漲34點 三大法人賣超98.49億元

台股5日在平盤附近震盪，終場收在23,556.59點，上漲34.06，漲幅0.14%，成交量減至4,831.52億元，三...

2萬3千點的台股還能買嗎？法人：還原配息早已5萬點

台股加權與電子指數於6月中旬以中長紅K創下歷史新高，7、8月為除息旺季，加上台灣領先指標月率仍在擴大，第3季將迎來備貨旺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。