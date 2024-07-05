外資賣超66億 調節航空雙雄買進高息ETF

台股今天高檔震盪，終場小漲34.06點，收23556.59點續創高。三大法人賣超近百億元，外資賣超逾新台幣66億元，調節航空雙雄逾5萬張，布局統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）等ETF。

展望後續，法人指出，7月台灣企業和美股財報將是辨別AI概念股的試金石。

台股攻高後震盪，今天早盤指數續漲逾百點，再寫23628.86點盤中新高點，但隨後在平盤附近震盪，終場小漲34.06點，收在23556.59點，再創收盤新高水位。櫃買指數漲逾1.2%，創2000年6月以來高點。台股今天週線收紅，大漲約524點。

三大法人今天合計賣超98.49億元；自營商賣超45.85億元，投信買超14.1億元，外資及陸資賣超66.74億元。值得注意的是，外資、自營商由買轉賣，投信連5日買超。

觀察外資今天前10大賣超股，居首位的是長榮航，賣超逾3.9萬張，賣超中信金逾3.5萬張居次，減碼華航逾1.4萬張，其餘賣超股依序為元大滬深300正2（00637L）、光寶科、鴻海、元大台灣50反1（00632R）、遠傳、台灣大、開發金。

觀察外資買超標的，前列為統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940），分別買超逾4.5萬張、3.4萬張，以及矽統、群創、友達等。

投信則買超台灣大、遠傳、聯電、金像電、中信金、長榮航、漢翔等個股。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者指出，台股4日歷經大漲，今天稍作休息屬正常現象，近期漲勢仍舊由AI帶動，後續觀察AI商機可發展到什麼階段，若僅止於第一階段基礎建設，是市場已預期的商機，股價也許會高檔震盪，如果沒有出現創新高後震盪出量下殺的狀況，都可以不必太過擔憂市場轉空。

他觀察，台股本波大漲是內外資齊攻，外資相當認同AI趨勢，但調節非電族群，因此沒有看到買超金額明顯放大。

至於美國利率政策走向，他表示，儘管今年市場有些反覆震盪的聲音，但至少可確定停止升息，加上近期聯準會（Fed）談話偏鴿派，市場預期降息最快會發生在9月。

展望後續，他表示，股市仍會連結7月台灣企業和美股財報旺季數據，即便AI趨勢長線偏多，市場還是會關注營收、獲利成長狀況，作為辨別AI概念股的試金石。

至於台積電股價是否有望續攻高，他認為，從基本面趨勢觀察，台積電還是相當正面，但短期要關注7月18日召開的法人說明會，投資人對釋出訊息的期待，將連動股價走勢。