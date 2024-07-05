華科事業群加碼晶技持股 比重逾10%穩居最大法人股東
華科事業群包括華新科、佳邦、信昌電今天傍晚公告，加碼石英元件大廠晶技持股，合計對晶技持股比重提升至10.02%，華科事業群持續成為晶技最大法人股東。
華新科公告，從6月21日迄今，從集中市場取得晶技345萬股，每股交易價格新台幣115.68元，交易金額達3.99億元，包括先前認購晶技私募普通股2080萬股，累計取得晶技2425萬股，持股比例7.24%。
此外，佳邦也加碼晶技，含先前認購晶技私募420萬股，持股數增加至677萬股，持股比重升至2.02%；信昌電增加晶技255萬股，持股比重0.76%。華新科表示，取得晶技股權主要目的為長期投資。
包括華新科、佳邦、信昌電合計對晶技持股比重提升至10.02%，華科事業群持續成為晶技最大法人股東。
華新科在6月下旬攜手佳邦投資超過新台幣23億元，認購晶技私募普通股。
產業人士分析，華新科和晶技雙方透過私募案策略結盟，擴大被動元件關鍵零組件整合供應，強化在車用、人工智慧AI、物聯網、5G通訊、智慧型手機等應用領域。此外，雙方也透過策略結盟，有意布局先進封裝以及半導體黃光蝕刻等技術。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言