華科事業群加碼晶技持股 比重逾10%穩居最大法人股東

華科事業群包括華新科、佳邦、信昌電今天傍晚公告，加碼石英元件大廠晶技持股，合計對晶技持股比重提升至10.02%，華科事業群持續成為晶技最大法人股東。

華新科公告，從6月21日迄今，從集中市場取得晶技345萬股，每股交易價格新台幣115.68元，交易金額達3.99億元，包括先前認購晶技私募普通股2080萬股，累計取得晶技2425萬股，持股比例7.24%。

此外，佳邦也加碼晶技，含先前認購晶技私募420萬股，持股數增加至677萬股，持股比重升至2.02%；信昌電增加晶技255萬股，持股比重0.76%。華新科表示，取得晶技股權主要目的為長期投資。

包括華新科、佳邦、信昌電合計對晶技持股比重提升至10.02%，華科事業群持續成為晶技最大法人股東。

華新科在6月下旬攜手佳邦投資超過新台幣23億元，認購晶技私募普通股。

產業人士分析，華新科和晶技雙方透過私募案策略結盟，擴大被動元件關鍵零組件整合供應，強化在車用、人工智慧AI、物聯網、5G通訊、智慧型手機等應用領域。此外，雙方也透過策略結盟，有意布局先進封裝以及半導體黃光蝕刻等技術。