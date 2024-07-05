台股創新高本週上漲524點 市值增逾1.67兆
台股加權股價指數今天收在23556.59點，再創收盤新高，本週上漲524.34點，漲幅約2.28%。台灣證券交易所統計，全體上市公司總市值新台幣75兆745.6億元，較上週增加1兆6770.53億元，增幅約2.28%。
證交所發布新聞稿指出，本週台股以光電類指數上漲4.9%最強勢；數位雲端類指數下跌3.12%，跌最深。
本週未含金融類指數上漲425.6點，漲幅約2.10%，未含電子類指數上漲376.09點，漲幅約為1.84%，未含金融電子類指數上漲141.01點，漲幅約0.87%。
本週集中交易市場總成交金額為2兆4724.16億元，全體上市股票成交金額為2兆2967.84億元，股票成交量週轉率為3.39%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類6003.02億元，占全體上市股票交易金額26.14%；電子零組件類2644.97億元，占11.52%；電腦及週邊設備類2460.65億元，占10.71%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為光電類9.97%、綠能環保類9.88%、電子通路類9.02%。
累計今年初開盤迄今共122個交易日，集中市場總成交金額為52兆5958.88億元，市場日平均成交金額為4311.14億元，股票成交量週轉率為67.85%，股票日平均成交量週轉率為0.56%。
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