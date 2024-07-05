AI熱台股亮眼 上半年外資淨匯入近323億美元寫新高

人工智慧（AI）熱潮帶旺台股，加上市場對美國聯準會（Fed）9月降息預期升溫，為市場增添正向情緒，台股6月表現強勢，吸引外資持續匯入，金管會公布，上半年整體外資累計淨匯入近323億美元，創史上同期新高。

美國商務部公布5月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增率2.6%，為近3年來低點，歐洲央行6月率先宣布降息1碼，亦加強市場對Fed 9月降息預期，隨通膨壓力減輕，為市場增添正向情緒，加上台股6月表現亮眼、單月大漲8.77%，為2020年11月以來單月最大漲幅，吸引外資匯入投資台股。

金管會今天公布，6月外資淨匯入66.38億美元，陸資淨匯入0.23億美元，合計整體外資6月淨匯入66.61億美元，連2個月呈現淨匯入。

按6月底新台幣兌美元收盤價32.45元換算，單月淨匯入規模折合約新台幣2161.49億元。累計上半年整體外資淨匯入規模達322.99億美元，改寫史上同期新高。

股市投資方面，整體外資6月續買超上市櫃股票達新台幣101.64億元，連2個月呈現買超，累計上半年整體外資買超上市櫃股票達282.96億元。

金管會分析，6月外資持續買超台股，主因在於AI熱潮推動台股多頭趨勢。因AI應用題材漲勢延續，美國4大指數持續走揚，受惠AI相關科技股，台股6月加權股價指數收在2萬3032.25點，單月漲幅高達8.77%，外資因此順勢維持買超。

金管會官員表示，今年前5月上市櫃公司累計營收達新台幣16.49兆元，年增9.96%，營收金額為歷年同期次高，僅次於2022年同期的16.86兆元。

官員指出，台股股利殖利率居高，且台灣上市公司在獲利後配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班，截至今年5月底台股本益比約22.42倍，現金殖利率達2.56%，加計股票股利為2.66%，數據皆顯示台股基本面不錯、尚稱穩健。