台虹營收／蘋果 PCB 備貨潮啟動 FCCL 廠6月創同期新高

受惠於蘋果PCB備貨需求升溫，軟性銅箔基板FCCL廠商台虹科技（8039）今日公布2024年6月份合併營業收入為新臺幣10.33億元，較上月增加4.81%，較去年同期增加40.77%。台虹提到，本月營收創同期歷史新高紀錄。

台虹也說明，6月營收其中，電子材料事業營收為9.72億元，較上月增加5.53%，較去年同期增加 41.48%。

台虹先前召開法說會，公司已上修全年展望，當時台虹提到，營運從原先預期個位數成長上修到雙位數。台虹總經理江宗翰也說，AI與高速運算帶動高頻高速材料需求，公司規畫今年第3季提早評估泰國廠的第二期擴充。

就海外布局，台虹總經理江宗翰說，泰國廠目前已在5月15日開幕開場量產，4月並開始有部分生產時機並安排各國客戶認證，現階段在品質ISO認證完成。

江宗翰也說，泰國廠原先規劃2025年第二期擴產，目前AI與高速運算帶動材料需求，有望支撐第二階段產能擴充，預定今年第3季敲定後續第二階段擴產的時間表。泰國廠期待中長期能達到總產能30%。

在半導體材料部分，台虹也提到，台虹應材隨著先進封裝採用，配合封裝廠商出貨成長，對該領域成長樂觀其成。另外面板級先進封裝可在供給吃緊下改善生產面積，雖仍在初期階段，但公司也積極配合產業發展。

就今年營運成長，江宗翰說，復甦需求主要來自手機，若以市場來看中國與歐美都有復甦，中國大陸手機品牌成長更大，台虹主要成長則是來自歐美應用，主要是台虹考慮收款確定程度篩選訂單生產。

台虹也說，今年營運成長來自產業復甦與庫存去化後，有利於營運成長上修，也使成長信心程度提高。

至於今年營運高峰是否在第3季？江宗翰回應說，確實今年營運高峰仍在第三季可能約在7-8月之間，產業需求以電子產業來看至12月都比去年好，材料會比產業提早一季到高峰。